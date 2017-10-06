自由廣場》台灣人修中國憲法？

◎ 雲程

蔡英文在黨慶呼籲啟動憲政改革，台灣的確需要更大幅度的憲政改革。弔詭的是，啟動憲政改革要靠政黨的私心對衝，而非學者的理論評比。

縱使明瞭這部憲法大缺失，也喊得震天響，其實執政與在野雙方都老大不願意啟動憲改。理由很簡單，政治人物不是吃素長大：執政者正享受著有權無責的執政優勢，豈會甘心放棄；在野者限於實力不足，改以高喊憲改騙選票。雙方取得權力之後立場互換，都是半斤八兩。

程序上，憲改要「立法委員…四分之三出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」障礙很高。最好的機會有兩次：一是真實的，二○○八年藍營佔立院四分之三席次，具有修憲實力，馬已經證明其天下為私；二是理論的，執政者自願削權留名青史。這次，小英可要拿出手段來。

這部憲法已死，先死在中共提出臨時憲法〈中國人民政治協商會議共同綱領〉，後亡於中國人民五度行使制憲權的事實上。中共既主動作廢中華民國憲法，對我們憲改即無權指三道四。

但這部中國憲法如何可能規範台灣人？台灣人直到一九五二年依據〈台北和約〉，才被視為中華民國國民。所謂一九四六年的制憲，當時（一九四七至一九五二年間的日本國民）台灣人既無中國籍身分、無權參與制憲，也事實上從未行使過表決權。無權制訂，豈有權修憲？

台灣人修中國憲法，難不成是靠「你丟我撿」？

只有一種解釋能說明「你丟我撿」：蔣介石軍事佔領台澎，卻苦無一部〈台澎基本法〉。已死憲法的集權特性正好派上用場。在此，中華民國憲法是否已被撤銷毫不重要，它以〈基本法〉的身分在台澎獲得重生，成為舊金山和約體制下的佔領區基礎法律。

自一九四九年十月起，所謂中華民國憲法僅能被視為〈基本法〉。台灣從一九七九年啟動自治程序，並於一九九六年政府全面直選完成，修訂這部〈基本法〉的權威，從軍事總督一人轉為台澎領土與人民，已無需受制外部權力。現在，只看政治人物如何善用其私心，讓自己留名青史而已。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）