自由廣場》統促的前世今生

◎ 李秉鑫

《自由時報》報導，「中華統一促進黨昨慶祝中國十一國慶日，動員全台各黨部約上千名黨員，穿著五星旗上衣、手持五星旗在北市遊行慶祝『祖國生日』，統促黨總裁張安樂表示，『中華民國國魂已蕩然無存，中華民國是靠中華人民共和國而存在。』」

資深記者鄒景雯在「冷眼集」呼籲：這樣的現象「已非治安層次，也絕非警方所能獨力完成，國安高層必須具備問題意識，以決心與膽識，整合國安局、調查局的行動，才可能奏效。」

「中華統一促進黨」的構想從何而來？袁紅冰在《台灣大劫難》的〈籌謀公開組建以中共為背景的「台灣社會民主黨」──藉民主之名準備埋葬民主〉文中，有很詳盡的說明。

二○○五年末，胡錦濤策士王滬寧提出籌謀在台灣公開組建以中共為政治背景的「社會民主黨」，胡錦濤大為讚賞，稱之為極有前瞻性、極有創造性的構想。王滬寧也由此得到胡錦濤倚重。

王滬寧的上述「構想」第一部分，是論述在台灣組建受中共絕對控制的「社會民主黨」的必要性。

第二部分，重點分析了組建「台灣社會民主黨」的實際可行性。

書中披露的「中共政治局擴大會議」所決議的「中共對台三大核心戰略文件」，包括《解決台灣問題的政治戰略》、《關於對台軍事鬥爭準備預案》以及《統一台灣的政治法律處置預案》，引起中南海大地震，追查洩密來源。國台辦同時大力駁斥本書「一派胡言」。當時《ＢＢＣ中文網》二○○九年十一月廿六日報導：「中國國務院台灣事務辦公室發言人楊毅周三（廿五日）在北京舉行的例行新聞發布會上駁斥在台灣出版的一本新書《2012台灣大劫難》。」

中共前海協會會長陳雲林讀後哀嘆：「這本書把我們對台灣戰略的底牌全給露了！下一步工作還怎麼做？」

已逝名政論家阮銘說，「書中分析的北京對台政策思路不容置疑。」

原本胡錦濤計畫遵行鄧小平遺志「二○一二年解決台灣問題」因為二○○九年本書讓整個戰略曝光，加上「薄熙來事件」影響，讓胡錦濤抱恨。

書中強調：台灣不可輕忽，歷史的偶然只不過將二○一二年的大劫難推遲，並未化解。

習近平上台後，雖然清理了包括令計劃等等當年制訂並執行謀台戰略的一批人，但主要執行者及方案仍在。根據媒體公開報導，習近平非常重視王滬寧，近年來每次出訪都帶在身邊。經常可以看到中共中央辦公廳主任栗戰書和王滬寧相伴在習的左右，如同左膀右臂一般。

近幾年，王滬寧為習近平在「十九大」後的政治部署進行造勢。王滬寧的很多政治觀點，都在為習近平的新政鋪路。今年五月王滬寧已列中國海南省中共十九大代表名單，是中共十九大政治局常委的熱門人選之一。

中共秘密控制台灣黑社會的努力從來就沒有中斷過。從上世紀八○年代起，隨著台商大批登陸，中共對台灣黑社會的統戰更取得長足進展。現在更公開組建以中共為背景的「中華統一促進黨」──從「台灣社會民主黨」的「構想」因應時空背景修正而來 ，欲藉民主之名準備埋葬民主，國人應有所警惕：「不知危機之將至，比危機本身更可怕！」

見到滿街五星旗飄揚、聲勢浩大的遊行，大喊「祖國生日快樂」的時候，我們是只覺今夕何夕？或是早已麻痺？

這個消息隔天（十月二日）的報紙除了《自由時報》與《蘋果日報》見報，《自由時報》另有專欄評論，《聯合報》與《中國時報》隻字未提，耐人尋味。

（作者任職出版業，南投縣民）