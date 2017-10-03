自由廣場》柯市長否定柯醫師之亞斯打嗝

◎ 張舒婷

日前台北市長柯文哲在節目上公開談論陳水扁總統的病情，引起軒然大波，事後市府緊急澄清為市長口誤，陳水扁總統的民間醫療小組也因此解除了他召集人的職務，但柯市長口誤、失言的次數可謂罄竹難書，對於這位頻頻口誤、失言的市長，台灣人民一直給予相當大的包容，每次只要柯市長道歉認錯，人民就認為他已經負責了，但我們對於地方首長的要求難道僅是肯在口頭上道歉認錯就好了嗎？難道不應該要求他為自己的失言負起明確的責任嗎？

在節目上公開討論病人的病情，這行為顯然已經觸犯醫師法第廿三條：「醫師對於因業務而知悉他人秘密，不得無故洩漏」。柯文哲曾身為醫師卻恣意公開談論病人的病情，這不僅涉及私德更涉及醫德。且回顧二○一二年六月時，柯文哲等人組成陳水扁醫療小組，判定陳水扁身體狀況不佳，發起連署，希望法務部能讓扁保外就醫，在外界質疑陳水扁病情真偽時，柯文哲也數次公開證明陳水扁健康狀況不佳是真的，如今的柯市長卻否定當年的柯醫生的專業判斷，這不禁讓人質疑，究竟哪個柯文哲說的話才是真的？

過去柯市長常把自己的失言與暴衝表現歸咎在自己是亞斯伯格症患者，但實際上失言、暴衝並不是亞斯伯格的病徵。亞斯伯格症有三大徵狀：社交困難、溝通困難、固執或興趣狹隘專注，但柯市長可以對數萬群眾進行演講，與媒體對答甚至說笑話，要說有社交或溝通障礙實在牽強。此外，柯市長或許自負，但這不屬社交困難，或許說話直白，但這不是溝通困難，若因此將自身總是發表缺乏自律的言論歸咎於亞斯伯格症，實有牽拖之嫌，亦造成社會大眾對這不熟悉的自閉症症候群的認知錯誤與誤解。

總合上述，身為醫生，柯文哲沒有醫德，身為市長，柯文哲又常以「失言」、「口誤」、「亞斯伯格症」做為卸責的藉口，試問，一個連自己的言論都不願意負責的市長，又豈能背負得起市民的政治期待與擔任市府團隊的榜樣？一次的失言或許無心，兩次的失言或許無意，至於總是屢屢失言的話，我們就要認真思考無法自律又習慣性卸責的柯文哲是否還能被信賴？

（作者為銘傳大學工商與諮商心理系碩士生，新北市民）