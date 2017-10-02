自由廣場》飯店轉售潮﹖ 外行媒體炒作

◎ 施恩吾

媒體報導因政黨輪替，中國觀光客來台被限制，已造成「飯店轉售潮」。這類新聞只是以傳播媒體恐嚇讀者，模糊問題焦點，難以愚弄專業度高的企業主與投資人。不論傳出易主的賣家：新加坡首峰資金（AIP）之慶城福華飯店（僅售部分產權）；力麗集團之力麗哲園月潭館（售給關係企業）；志嘉建設之志嘉水曜飯店坐月子中心（十月十八日公開標售），及其可能買家，連同相關產業經營者，都是深入評估其風險管理力之案例。

以投資人角度觀之，被投資企業不論規模大小，自當有效評估對內對外的投資環境，能否形成企業自身的「經濟護城河」並增強風險管控，包含該企業是否擁有：母國及投資國的政策法規風險、壟斷或封閉市場風險管控力；以及專利取得、產品價格、品牌忠誠度、使用者網路社群傳播優勢及其轉用他牌的金錢與時間轉化成本之優勢。這些都是評估具規模企業經營能力及是否值得被投資的關鍵風險因素。

美國總統川普之前是房地產商，三十年前也曾因景氣蕭條，多處大樓面臨租售生意清淡衝擊，繳不出房貸、幾乎破產；最後他勇於繼續承擔風險才起死回生；川普大樓近幾年來已成紐約觀光地標。

台灣政府鼓勵「南向」投資東南亞的政策立意佳，值得推廣。但從國際企業管理實務而論，只是企業分散投資基本功，無需以「政策紅利」追捧之、也不必以「意識形態」鄙棄之。泰國過去每五、六年都有政府不穩定與軍人奪權的風險，越南則是排華人暴動頻傳，但曼谷、河內與胡志明市房地產還是吸引許多台灣投資客進場，包括台塑集團也已長期於越南設廠。又如柬埔寨軍事政變與治安或許會被認為是投資高風險，但建商仲介商已成功吸引許多海外投資人。

商人本應承擔投資與經營風險，所屬母國或投資國的政局與政策風險，事實上大家所面臨的風險機率都一樣。真正穩健永續的企業與商人，當然在投資前會做好長期風險管控。鴻海／富士康的總裁郭台銘，不論其政治與黨派立場，他善用國際政治與經濟間的蹺蹺板進軍美國設廠，也是勇於和各大國政策風險角力的成功典範。

（作者為企業經營者，台北市民）