自由廣場》〈青年時評〉一些和敵人一樣有害的存在

◎ 林廷穎

在這裡，我要介紹幾種人，分別是乖寶寶、程序控、和平膠、左膠和個人崇拜者（一個人可能兼具超過一種以上所述的屬性）。他們對中國侵略者之幫助，不會小於國民黨、統促黨這類中國侵略者走狗。

在乖寶寶的觀念中，理想的抗爭行動近似於嘉年華會，事前要申請好路權、事後要仔細清理現場以及感謝黨國體制打手毆打人、搞綁架的辛勞，並盡力和獨派等「偏激」的團體組織切割，務求「和平理性（不能讓黨國人、黨國教育中毒者覺得不舒服）」。這是因為他們腦中的黨國毒素尚未褪盡，仍然盲信「態度不好就等於錯了」的奴化教條，幻想著避開台獨等黨國人的忌諱、減少對黨國人的刺激就換取其善意，不知抗爭就是要造成政府的不便、困擾，使政府有感方能奏效，從而自縛手腳，造成運動能量、士氣的虛耗。

程序控只專注於中國對台灣的行為是否違反流亡政府的法規條例、在行政程序上有無瑕疵、是否黑箱作業，而不顧中國對台灣的行為一定具有的侵略性質與危險性，向他們指出不能不顧事物本質只顧過程的人還會遭到他們的排斥、被他們切割。程序控就像一個不允許別人翻牆進入他的家，卻每當有人敲他家的門，不管對方是郵差還是搶匪，都開門歡迎的人。從三一八運動到甫落幕的台大體育場保衛戰，都能看到程序控的身影。

和平膠覺得軍事好骯髒、好不文明，台灣不可以像霸道的中國一樣碰這些用來侵略、帶來悲劇的東西，他們希望台灣人自動繳械，把應該用在軍事防衛上的資源轉移到被他們認定是有意義的用途上。至於要如何應對中國的侵略意圖呢？他們會妄想台灣可以向中國表達友善的態度、輸出民主思想來感化中國呢！完全忽略了中國的資訊牢籠與台灣在中國的民族主義洗腦宣傳中的重要性。

左膠把階級問題置於首位、排斥民族主義。在他們眼裡，致力於建立台灣國族思想、不「普世」的獨派是邪惡的（儘管獨派也幾乎都和勞工同一陣線、反對有利於少數權貴的不公體制）。然而，他們卻無法看穿中國共產黨黨名和宣傳洗腦的誤導，無法發現或拒絕相信統治中國的是一個少數人剝削多數人、以極端民族主義最為統治基礎的政權，傻傻地把早已背棄左派理念、站在勞工對立面的中國共產黨當成盟友或靠山。

個人崇拜者也是黨國毒素還沒褪盡的一群人，他們仍然相信能以個人之力翻轉局勢、不會犯錯的英明領袖是可能存在的，會死心塌地相信被他們視為英明領袖的人所做、所說的一切，並像忠犬一樣地替「英明領袖」辯護，直到「英明領袖」的黑暗面完全曝光、形象崩壞時才會醒悟，然後去尋找下一個「英明領袖」。目前，個人崇拜者最常見的品種就是柯粉。

（作者就讀國立台灣大學大氣科學系，台東縣民）