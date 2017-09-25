自由廣場》柯粉夢醒台大操場

◎ 朱孟庠

台北市文化局協辦「中國新歌聲」，不是中、台新歌聲，地點寫的不是「國立台灣大學」，而是「台北市台灣大學」，海報上也把一○一大樓畫得比東方明珠電視台大樓還低，盡是搞些統戰小動作。網上都傳文化局還補助九百萬元？文化局是不是該給個說法。

「中國新歌聲」為搭建舞台，毀了台大三千多萬新翻修的草皮，學生無法使用運動場。憤怒已經在網路上浮動。週日下午，果然看到台大學生衝進會場，佔領舞台，校方宣布演唱會終止！我高興啊！十七時零二分，台大綜合體育館，兩位學生受傷送台大醫院，施暴的統促黨黑衣人也抓到，我一年來的不滿終於紓解。柯市長，你的台大學弟比你有氣魄，知道拒絕當「中國台灣大學」學生！

一群反動勢力「打著民主反民主」，五星紅旗飄盪，統促施暴，這種現象在台北多久了？今年二二八，警察在中正紀念堂，看著統促打獨派而不處置，統促囂張全民目睹，首都市長卻讓毒膿繼續腐爛，放縱暴力，才會導致世大運開幕出醜的果。台北市街上常見五星旗與中華民國國旗長列並排，這「意象」代表了什麼？我國等於敵國？連房屋廣告都不能隨意插旗，台北市政府真欺人太甚！

週日早出門運動時，穿了一件綠色Ｔ恤，胸前寫著斗大兩個白字「力量」，一時心裡覺得「荒謬」極了，我竟有五件不同色彩樣式，還有那米色的帆布背包，上面寫著「KP CHOICE」，那都是柯文哲競選時的文宣品。想想當時多少人出錢出力，對他寄望有多深，但現在首都市長成了中國裂解獨派、分裂台灣的一枚棋子，我實在不願意這麼說，但看著獨派因為柯而起爭執，心真的很痛啊！有時也會想著：民主社會，民進黨及獨派這樣批他是否不夠大器？會不會將他更逼向中國？但想想他不但沒有盡力維繫台灣主體價值，甚而攔截國家意象，面對中國就是卑躬屈膝，首都市長不好好專心市政，老是去碰中國問題，是真對不起支持者。

近日因為台獨民調降低，柯文哲說：「馬英九和蔡總統分別是中國與台灣的豬隊友。」其實豬隊友就是柯自己！蔡總統的維持現狀，我們已經十分鬱卒不滿，但柯文哲是領著青少年向中國靠。今天，台大現場的年輕人真是好樣，讓中國看看，也讓大家明白，誰才是台灣的豬隊友？

（作者為李登輝民主協會顧問）