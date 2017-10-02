自由廣場》〈青年時評〉加獨公投 台獨何須望洋興嘆

◎ 張經偉

加泰隆尼亞獨立公投是近來的國際焦點之一。同樣有正當國家主權盼望的我等台灣人，想當然地特別留意。然而，倘若您有一種「加泰隆尼亞可以，我們為何不行？」的「望洋興嘆」，或許可以再思量。

乍看，已邁向公投自決的加獨，似乎跑得比台灣獨立運動更超前好幾碼。然而，那可能主要是因為他們本就贏在起跑點和跑道品質。就「行動力」來說的話，台獨運動的衝刺程度，可能是加獨運動難以望其項背。

十八世紀，波旁王朝入主西班牙帝國後，就給了加泰隆尼亞高度自治權。合理猜測，加泰隆尼亞主體性認同的出現，應該比二戰落幕時還在歡慶「祖國接收」的台灣，早了許多。當美洲殖民地對西班牙帝國發動獨立戰爭時，加泰隆尼亞持續享受著帝國欽賜的自治權。直到二戰獨裁武夫佛朗哥當政，這自治才被取消。事後諸葛看來，自治政府的回歸，乃是在佛朗哥病逝之後。因此至少可斷言，即使加泰隆尼亞有過反佛朗哥獨裁的活動，力道也是相當有限——至少，相對於同樣走過獨裁歲月的戰後台灣，佛朗哥時代的加泰隆尼亞簡直如同被徐乃某暴罵的資淺藝人一般唯唯諾諾。

蔣氏政權的獨裁時期，未曾真的體驗過現代化國家定義下高度自治權的台灣社會，竟激流湧現出獨立建國思想及其強硬訴諸手段：史明號召武裝組織突擊蔣介石的車隊、泰源監獄兵變、黃文雄在海外行刺蔣經國、王幸男寄送炸彈包裹轟斷謝東閔的手……此些前人之舉，當今看來可能顯得偏激、暴力、或者至少已不再適用。然而，對比台灣社會抗暴到蔣經國總統任內願意宣布解嚴，加泰隆尼亞終其佛朗哥時代都不曾討回自治權，待到如今有了歐盟這面大保護網，才大喊公投建國……兩者相較，台獨顯然比加獨要有更勇猛的戰鬥力，何須「望洋興嘆」？

當然，或許您看重和平、理性、非暴力，因而難以認同台灣獨立運動史上的上述流血手段，因而對於加獨的溫和守法感到更舒坦。筆者並不期許、也無資格阻礙您的思想自由，更不是意圖於民主化的今日重新激起暴力思想。只是既然我們談到這，想必都已看出台獨與加獨脈絡差異之大，孰優孰劣，角度不同則答案亦不同。只希望眾位重新思考，是否有必要繼續長嘆下去。

（作者為國立清華大學歷史所碩士，高雄市民）