自由廣場》加強宣揚台灣國家事實

◎ 林正二

針對賴揆的台獨主張,國台辦發言人馬曉光表示:「台灣從來不是一個國家,也永遠不可能成為一個國家。」誠如賴揆所嚴正駁斥的,台灣無論就主權、領土、人民與民選總統來講,早就是主權獨立國家,中國竟然無視此事實,仍認為「台灣是中國的一部分」。中國此種蠻橫霸道、罔顧政治現實的行為,是大部分台灣人民無法認同的,也是兩岸無法和平發展的最主要原因。

中國已緊縮對台政策,「統一台灣」是對台交流唯一目標,其他「九二共識」、「兩岸一家親」等都是遂行統一的工具。中共連國民黨吳主席提出「九二共識、一中各表」都很不滿,硬要吳接受九二「一中」共識。很明顯的,習近平正加緊統一台灣的腳步,兩岸已無迴旋模糊空間,台灣只剩下拒絕被統一及接受統一兩條路。台灣比中國力量小很多,蔡總統必須掌握新情勢,凝聚朝野兩岸共識,一起團結對外,方能抗拒中國的統一。

在國際方面,全世界大部分國家都奉行「一中政策」,不是承認就是認知「台灣屬於中國」。台灣必須加強國際宣傳,用強有力的論述來駁斥國際的「一中政策」,才能爭取到國際社會對我的支持。

美國學者Gary M. Davison的《台灣簡史─獨立的論點》(A Short History of Taiwan ─ The Case for Independence)一書,跳脫一般西方學者在「一個中國」架構下探討台灣問題的窠臼,從台灣歷史發展的觀點,論述台灣人民獨立意識凝塑的過程,對台灣的國家意識建構,提供了堅實的理論基礎。由於此書就歷史事實與現象,以極為清晰的歷史脈絡,條理分明地析述台灣獨立意識產生的背景,對國際瞭解台灣國家意識產生的歷史背景,甚有助益。

鑒此,建議蔡政府運用該書向國際社會說明台灣是主權獨立國家,配合現有國際文宣資料,製作外語文宣小冊並設立網站,以期國際友人更瞭解台灣主權獨立之緣由,而有助於我國突破國際社會一中政策之限制。

最後,建議政府推動「以台灣名義加入聯合國」,文宣主軸要從台灣是主權獨立國家、「不是中國的一部分」政治現況切入,並從台灣的全球戰略地位、政治與經濟貢獻等世界價值及國際間的「互利共生」論點,呼籲美國等調整「一中政策」,協助我加入聯合國,方能讓台灣以對等地位跟中國談判,解決兩岸主權歧異,而有利台海與西太平洋情勢的穩定。

(作者為退休駐美人員)