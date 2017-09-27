自由廣場》台灣如何增強抵抗力？

◎ 陳喬琪

柯文哲市長前天說，只要增加抵抗力，就不怕被細菌感染，這是路人皆知的醫療常識。但是面對中國，有什麼方法增強台灣的免疫力與抵抗力？

幾千年來，台灣這位偉大的母親，孕育與收納了多少不同種族的人，從原住民、中國南方人、荷蘭人、西班牙人、日本人到最近的中國人，依據遺傳學的理論，台灣人本來就有很強的體力與免疫力。但七十多年來寄生在身上的贅生物，「中華民國在台灣」或別名「中華台北」，使得體力下降許多。只要美國或日本或中國打個噴嚏，這位母親就會發燒、頭痛，甚至併發肺炎，需要住院治療。甚至因為贅生物的影響，台灣幾乎已被國際社會遺棄了！甚至於有一位前任總統，企圖將這位母親送給另外一個國家當小三，幸好被勇敢的年輕人擋住了。

現在，「台灣」母親的狀況，就目前的資料看起來，心肺功能超強、肝腸胃正常、四肢健全；然而，最大的問題還是在腦部。台灣的頭腦一直在演化，好像還沒有成熟。兩年前有一段時間，甚至頭腦是亂亂的、需要治療；最近看起來比較正常了，因為慢慢排除了以前大腦累積的化學毒素。但還需要更多的認知行為治療，讓頭腦更清楚。

一般人都知道，頭腦不清楚的話，免疫力也一定會變差。不過，最近台灣首都有一條腦神經似乎產生自體免疫反應，讓台灣母親非常頭痛，應該儘快治療，相信痊癒後，免疫系統會更好。

喜樂的心是良藥，台灣母親需要的是，手術去除贅生物，另一方面讓大腦的功能正常，身心平衡發展，這是增強免疫力最好的方法。

（作者為精神科教授，日本國立岡山大學醫學博士）