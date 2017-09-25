自由廣場》活在台語裡的文言文

◎ 陳殿冠

台灣的「漢」人民族，源自漢朝的稱呼，台語稱「大個頭」為「大漢」，「小個頭」為「細漢」。後來，一次次的胡人亂華，漢人一再南遷，漢語就跟著主人一路傳到東南福建，最南到了新加坡，也東渡到台灣，於是這三地講著幾乎一樣的純度很高的原生漢語，被北方政權稱之為「福建話」。反倒是北方，暴力奪權的數朝代胡人，深深著迷於漢人的文明優雅，於是學起漢語，但總是帶著胡語的口音—胡說八道，胡言亂語；因胡人多立都北京，遂稱此胡腔漢語為北京話。

「松下問童子，言師採藥去，只在此山中，雲深不知處。」此唐詩以北京話朗誦，四句完全不押韻，但若以台語（福建話）或客家話朗誦，則第一、二、四句尾字都押韻，完全體現出本詩的風味和意境。唐詩，所有的古散文對句，甚至上古詩經，都是這樣，比如國語「你有空嗎？」，台灣人卻講著孔子的慣用語「爾有閒乎？」，其實，整部論語就是一部台語的白話文對話錄—只要你懂得如何用台語讀出來。

因此，要把文言文學好，在台灣最好的方式，就是用台語（福建話或客家話）來學最為容易，也最能品味其精髓之奧妙，當然這就需要老師來帶進門；相對地，在台灣教文言文的老師，要能在教學上得心應手，最好就是把台語能力精進，當教到西遊記第一章〈美猴王〉中的那句「山中無甲子（ㄐㄧˋ），寒盡不知年（ㄋㄧˇ）」，用台語白話念出押韻時，這個文言文，當下就活了起來，活在現今台灣人的口中。

世大運男子網球金牌得主莊吉生在記者會上說了一個台語名句：「講無話（沒話可說）」，其實就是《馮諼客孟嘗君》文中的「食無魚（沒魚可吃）」的正統漢語語法，而正統漢語正是文言文，保留在台灣人每天都在講的台語之中。文言文之所以令現代華人不知所以而疏遠之，乃因用北京話—胡言胡語閱讀，當然很難理解；反之，台語和文言文，可互相拉抬，文藝復興，老師們的老師—孔子在二千五百年前的大預言「禮失而求諸野」，所指的處境，不正就是今天的台語？

（作者為牙醫、台語課本作家；http://www.taiwanwe.com.tw/）