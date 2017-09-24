自由廣場》中國高潮 香港爆笑

◎ 于則章

以宣揚大中國沙文主義思想的電影《戰狼２》，隨著男主角吳京仿效西漢名將陳湯「明犯強漢者，雖遠必誅」的名言，在電影中喊出了：「犯我中華者，雖遠必誅。」加上電影中仿效好萊塢動作片飛車、武打、爆破等炫目的特效，以及片尾一幕中國護照被打上「在你身後，有一個強大的祖國」的字眼，更是讓無數中國電影觀眾高潮不斷，自上映以來，屢創中國票房新紀錄。

但《戰狼２》在香港上映後，不但票房慘不忍睹，片尾在中國護照打上的字眼，更引來香港年輕觀眾一片恥笑。「自由亞洲電台」更刊發評論文章指出，二○一一年日本福島地震，中國領事館將電話掛起，英國首先撤走香港的ＢＮＯ，被特區政府跟進。而中國的航空公司卻在第一時間調漲價格，從東京飛往北京的機票，價格被加至高達三萬元人民幣，直接「搶錢」。二○一五年尼泊爾地震，「中宣部」不斷公開宣稱免費接中國人回國，但現實卻是大批滯留者在當地拉著橫幅進行抗議。二○一六年紐西蘭南島大地震，各個國家共同租用直升機，從偏遠地區救援災民，而「中宣部」卻稱「中國先撤，外國人呆等」，惡意抹黑踩低他國，以滿足虛妄的自豪感。而最近的加勒比海風災，加拿大持有中國護照的移民，中國政府也沒有去救援，反而去投訴加拿大政府，稱加國政府不拿這些人當成公民。文章質問︰「說好的中國護照安全感呢？說好的『先撤』呢？」

（作者為公務員，台北市民）