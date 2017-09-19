自由廣場》開假刀對比處方箋 衛福部有鬼

◎ 蔡銘燦

長庚醫院多事之秋，繼急診醫師罷工、婦產科醫師疑似濫用子宮鏡檢查，又爆發婦產科醫師「真出國、假開刀」，醫療亂象層出不窮，有負盛名。

長庚醫院已證實此事，展現負責態度，表示將做懲處。然而，出乎意料的是，我們的衛福部卻是一派淡定，指出「私下換刀」只在於「病歷記載不實」，還要地方衛生局調查後再決定後續處置云云。

衛福部的態度與處理方式，著實令人不敢苟同，袒護醫院、醫師的心態昭然若揭。就筆者所知，坊間的健保藥局，只要一張處方箋有瑕疵，健保署就「上窮碧落下黃泉」，非得查個水落石出不可。何以一台問題刀，對比一張藥品處方箋，不論給付金額或對病患身體造成的影響，都大大的重要，健保署卻雲淡風輕、泰然處之，豈不弔詭？

值得深究的是，權責應相符，敢做就敢當。代刀的既是合格醫師，就光明磊落具名申報，何以還要假他人之名？這其中是否有隱情？或見不得人的勾當？我們最不願意發生的是，萬一由不具醫師資格的助手操刀，豈不成了所謂的「黑刀」？如此牽涉的不僅是病患權益被犧牲，醫院和醫師也不單是「病歷造假」的過失，恐怕還有密醫與背信、詐欺等刑事問題。

台灣醫療在健保制度的「引導」下，亂象橫生、弊端連連。長庚醫院的連環爆，暴露的冰山不止一角，衛生單位不該再視為個案，應大刀闊斧整頓；醫療院所、醫師更應自我道德約束，非分之財不貪，除了醫術，更要醫德，以病患健康為首要考量，重建民眾對白色巨塔的信心。

（作者為藥品行銷人員，台南市民）