《自由廣場》消基會別為難自助洗衣店

◎ 李政達

消基會發佈調查報告，指稱抽查台北、新北地區九家自助洗衣連鎖店店內販賣機販賣的洗劑商品，顯示標示全部不合格。筆者曾在標檢局主辦檢驗市售洗劑商品、柔軟精成分分析、精油成分分析、自助洗衣店洗劑試驗研究十九年，針對消基會發佈的新聞內容，有不同看法。

台灣地區的各廠牌加盟自助洗衣連鎖店，店內販賣機販賣的洗劑商品大都是店家自己向大賣場購買國外的進口貨，或向供應商買入大包裝商品、小紙盒，再自行分裝成小包或小瓶，裝入小紙盒內販售，賣出一盒只賺三元利潤，如果把在店內販賣的洗劑商品，標示出國外的製造商如Lysol、Kirkland等，將面臨國外的製造商之侵權提告索賠，到時傾家蕩產都不夠賠。而且洗劑分裝成小包或小瓶之後，商品體積會縮小到只有手指頭那麼長，要在極小體積的商品印刷標示出製造商等完整資訊，實務上是不可能。

自助洗衣店向大賣場購買的進口貨，或向供應商買入大包裝商品，都受到標檢局不定期暗中派員購貨抽驗監視，筆者發現抽驗結果，顯示並未檢驗出「塑化劑」有害成分。

消基會指稱優必洗賣的消毒水外觀泛黃，是放久過期所致。但洗衣消毒水本身就是黃色，黃色外觀是消毒水的松油成分，因為放置一段短時間後顏色會漸漸變深，這乃是松油的自然變色現象，並不是代表過期。

消基會指稱自助洗衣店的柔軟精，含有乙酸芐酯、苯甲醇、檸檬烯等會殘留衣物中，恐會造成身體傷害。實際上自助洗衣店使用的柔軟精，筆者檢驗研究結果，主成分是陽離子介面活性劑三．五％到五％，其餘成分是異丙醇、色素、香精。並未含有乙酸芐酯、苯甲醇、檸檬烯等香精成分。而且乙酸芐酯、苯甲醇、檸檬烯等是茉莉精油、依蘭精油等成分，並無危害人體健康的實際案例。

消基會建議洗衣民眾在洗衣機中倒入四分之一杯小蘇打、白醋來代替柔軟精，以軟化衣物。小蘇打的化學成分是碳酸氫鈉，它與白醋混合後，會發生酸鹼中和的化學作用變成醋酸鈉，醋酸鈉並無柔軟精的效果。

建議消基會勿再發佈未經實際檢驗和未經查證的臆測性報導，誤導公眾。（作者為標檢局退休化工技士，新北市民）