自由廣場》柯文哲、蔡壁如的格

◎ 方復權

看看我們是活在第幾世紀，台灣是否為政治文明落後國家？

一，台北市長柯文哲日前表示，雙城論壇與世大運，政府放他一個人對付「阿共仔」，當初雙城的講稿有送中央審核，中央卻沒回應，等到他發表「兩岸一家親、兩岸命運共同體」等言論後才攻擊他，但總統府與陸委會均否認相關說法。更有學者教授跳出來質疑柯文哲的說法相當嚴重，要求柯應提出具體事證，並用政治生命做擔保沒有說謊。經記者質問，柯市長在媒體鏡頭前支支吾吾，還扯到蔡壁如，最後以一貫性的模糊、自認委曲求全做為結束。

二，有名嘴在政論節目爆料，提到柯市長指出，市府人才流失是因為「這些人認為市府無利可圖」。這句話引發請辭獲准的秘書長蘇麗瓊「非常生氣」，更傳簡訊指責柯文哲「什麼場合講這種話」。

三，柯文哲心腹、辦公室主任蔡壁如傳LINE給周玉蔻，寫道「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？在電視上那表情很可怕，妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕。小心保養。」引發周玉蔻爆氣回嗆「神經病，你口不擇言」。

很難想像，關乎民眾健康與生命安全，以及全國最高醫療培育與臨床醫護的台大，竟花上超過三十年的光陰，培養出說謊、不負責任、藉由嘻皮笑臉應付難關的醫生與部門主管，連帶部屬也是一個德性。

更想不到，首都市長的格局與誠信，竟因柯Ｐ入主而低落到如此境界，真的需要天佑台灣了！

（作者從事國際貿易，台中市民）

這是誠信問題

◎ 陳財能

美國總統川普上任以來，口無遮攔、謊話連篇的行為，不僅是美國公民社會，更是國際社會關注及批判的議題。美國在台協會前處長司徒文，昨天在一場由台灣安保協會舉辦的國際研討會指出，我們也要小心應付川普扭曲事實和胡說八道的毛病。他引用《華盛頓郵報》在今年八月二十五日的統計調查結果，川普總統入主白宮這兩百一十八天以來，就已提出一千零九十四則錯誤或具誤導性的說詞──平均一天五則；另，《紐約時報》也在今年七月二十一日的追蹤報導指出，川普自上任以來，已撒了一百一十六個謊。

柯文哲上任市長以來，說了多少次扭曲事實和胡說八道的謊？

世大運閉幕後，隨即以勞軍的名義到澎湖，被一位海軍軍官捧為「如日中天」的柯文哲，竟在媒體專訪時，以「哽咽、幾乎落淚」方式砲打蔡中央「放他一人對付阿共仔」，藉以洗白他呼應中國習近平「兩岸一家親」與「命運共同體」的併吞台灣主張。柯文哲突如其來丟出如此荒謬的指控及激情演出，除讓總統府、國安會及陸委會即時嚴正否認外，也引來媒體與明理人們的質疑。更荒謬的是，柯文哲的親信蔡壁如，竟因而囂張地以簡訊羞辱惡嗆媒體人周玉蔻，成為公共議題。這議題關係到政治誠信，甚至危及台灣的民主秩序。

身為台灣公民，我們慶幸柯文哲還不是台灣的川普，但是，我們應該理性地想想，還要繼續容忍「說謊Ｐ」嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）