自由廣場》文資不麻煩

◎ 鄭麗君

每年九月的第三個週末是「全國古蹟日」，緣起於一九八二年法國頒布「地方文化分權法」，明確規範：「保護文化遺產的責任不單只是國家，從各級政府、協會組織，到每位國民都有責任和義務要保護和熱愛自己的文化遺產。」然而近日卻不斷看到對於文資法及文資政策誤解式的發言，尤其是部分地方首長將文資以「麻煩」視之。身為文化部長，看到這樣的謬誤流傳，深感憂慮。「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，但盼各界能正視台灣需要系統性進行文化資產治理之必要。

首先我必須要指出，「文化保存是觀念，文資法是底線」。一座國際城市要如倫敦、阿姆斯特丹或京都，帶著自己的文化識別永續發展，主政者就必須具備「文化亦發展、文化即發展」的前瞻視野，擬定通盤政策，並以法律為工具，佈建專業組織，創造歷史文化與生活空間的整體營造。文化資產保存法，即在都市計畫中，設立規範，使經專業審查程序後指定、具文化價值的有形文化資產（泛稱的「古蹟」），能夠被保存下來。

只要依照法律規範，文資所有人仍可自由決定文資的用途。而且，為了避免私有文化資產的所有人，為了社會公益承受過高個人負擔，文資法在稅負上進行減免、創造容積移轉等市場性獎勵，政府也編列預算，補助私有文資的修復再利用。文資法去年修法後，三十七項子法也已上路，除了增加更多的公民參與，也加強私有文資所有權人保障，將之扭曲為「違憲」，對現代空間治理恐有誤會。協調社會公私益自屬不易，但地方官員若帶著此種誤會，以致將文資視為「麻煩」，實在讓人無比擔心。至於非都會區，若容積移轉政策誘因不足，全國文化會議也已凝聚將再進一步創設補充制度之共識。

文化部當然理解地方政府第一線承擔文化資產保存的壓力，面對社會期盼政府積極進行文資保存，我們很高興看到，近年來，無論是六都的台中、台南、高雄，甚至是地方財源人力有限的屏東，首長都願意進行組織調整，成立正式編制的文資專責機關。而去年起，因應新版文資法，文化部也主動提出專案補助，盼協助地方增設公務人力以外之文資專業服務中心，除台北市等兩個縣市外，預計今年底前皆將成立。

台灣的文資保存起步較晚，文資保存往往仰賴公民社會以個案搶救為之，然而指定之後，台灣需要系統性保存的長期工作，這是各級政府無可迴避的責任！我們不能繼續遺棄文資，任由歷史文化記憶不斷流失。為了讓文資回到人民的生活，文化部今年已達成文資經費倍增，亦將文資預算納入前瞻建設計畫，並推動整體文化空間治理的「再造歷史現場」，也在「部部都是文化部」的理念下，展開跨部會合作，協調各機關重視自有文資。我們更盼與地方政府攜手合作，共同珍惜世代相傳的文化資產，創造獨特的台灣文化地景。

（作者為文化部長）