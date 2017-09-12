自由廣場》詹詠然沒有道歉問題

◎ 王英明

網球選手詹詠然台灣週一凌晨於美網奪下女子雙打冠軍後，在臉書粉絲專頁發表關於世大運網球混雙退賽的聲明，並向搭檔謝政鵬，以及球迷、關注世大運的民眾致歉，「讓大家失望了」。

我第一個反應是，豈有此理！我一點都不失望！詹詠然取得台灣第一個美網冠軍，讓世界看到了台北（應該有人知道台北就在台灣境內），我們歡欣鼓舞，感謝、佩服、膜拜都來不及，為什麼會失望？而為什麼她還要向台灣人道歉？

網球是世界各國很普遍的主流運動（愛好者比羽球多好幾倍），美網公開賽更是四大滿貫賽年終壓軸，獎金多得嚇人，世界各國主要媒體早晚都不斷播報，而台北世大運是啥東西，恐怕沒幾個人知道。詹詠然這一奪冠，人人稱羨，才是真的讓台灣人非常有面子的事。

台灣的職業運動風氣不盛，只要是常看國外賽事的人都了解，職業運動員爭的是個人成績與獎金，很少人與國家扯上關係，所以很多隊伍選手跟國籍都不相干，頂多讓人覺得某一國家的運動風氣不錯，沒有人去提什麼為國爭光。當然，運動都會跟國家榮譽有所牽連，但職業運動、影藝事業，個人的光榮名譽凌駕於國家之上，天經地義。

我們的職業運動員有機會在世界級賽事得大獎，我們不但羨慕，還要用力鼓掌、按讚支持。能在世界職業運動上奪得一冠，絕對可讓世人覺得，台灣有辦法培養如此運動員，這國家蠻有水準的。例如我們看東歐幾國，網球好手輩出，個個俊男美女，連帶心目中也對這些前共黨國家的野蠻貧窮印象大為改變了。

世界各國職業球員，若是因代表國家隊出賽而影響個人生涯規劃，包括時間衝突、受傷可能，絕對是以個人為重，沒有人會怪他不愛國。詹詠然能拋開世大運，及早準備美網，終能奪冠，這是最符合職業球員運動倫理及文化的決定，一般人沒有資格去責怪。

（作者為台北市民）