自由廣場》關鍵：中國是一個流氓政權

◎ 陳禹瑄

中國逮捕國際人權運動者，非僅針對李明哲或台灣，之前有一位越南出生的美國公民，他長年關心越南、柬埔寨、寮國的人權問題都沒有事情，唯獨一次在中國就被抓捕，而且到目前為止都沒有消息。類似案例不勝枚舉。關鍵在於：中國並非一個可以溝通的政權，動輒為所欲為。

大家不妨觀察一下，中國對哪些國家會比較強硬和大動作—美國、日本、南韓、台灣、甚至是歐盟。但是對俄羅斯、印度等則不然。然而中國從一九七一年開始加入聯合國，到後面改革開放，美國提供進入世界大門，日本每年透過亞開行挹注中國大筆的開發援助，台商對中國六四時的經貿孤立還給予破口。但是中國對這些國家的態度往往非常強硬，不認為這些幫助是一種恩惠或互惠，而是一種對中國的賠償和義務。

俄羅斯是最會利用中國外交矛盾獲取利益的國家。普丁一再對習近平遊說，對接一帶一路和歐亞經盟，中國一直沒有答應。今年俄羅斯趁著朝鮮發射核彈、印中邊境對峙、越南在西沙群島鑽油時，「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF）宣布，將與中國國家發展銀行（China Development Bank）合作啟動一個一百億美元規模的新基金——這筆錢中國幾乎全出。印度就更不用說了。印度在洞朗問題的強硬，換來的是一筆來自亞投行的貼息款。

低調和跪地求饒都不是辦法：中國從來就不是一個會跟你好好坐下來談判的政權。西方及日韓台等常有錯誤認知，不得罪中國，讓它面子掛得住，就會坐下來談判。事實上，從歷史觀察，一直跟中國競合互動的印度、俄羅斯、越南，比我們、比西方國家更了解中國。

台灣對於李明哲事件，應該要讓國際壓力大舉介入，而不是跪地求饒，或者認為低調就能夠救人。對中國的接觸只有實力、強硬和原則，而不是將國際志工的溫情用在它身上。這是無用的！

（作者為中研院助理）