自由廣場》國防部應追回許歷農的勳章

◎ 姚中原

退役上將，並領有優渥終身退休俸的許歷農，在軍人節前夕發表「不再反共」及未來要致力於「促統」活動的言行，引起各界極大爭議後；許歷農不但不反省，九月九日再發文辯解。

中共當前仍是台灣國家安全的最大軍事威脅，曾擔任過國防部總政治作戰部主任的許歷農，理應了解「文宣作戰」、「心理作戰」的重要性；然而，許歷農不顧國家利益，卻一再發表嚴重打擊國軍士氣、助長敵人威風，且有失退役上將風範的促統言論，非常不應該。

近十多年來，不論是國民黨或民進黨執政，陸委會所做過的多次統獨民調皆顯示，支持「兩岸統一」的民眾向來只有一成多的比率，而廣義「維持現狀」者則占八十％左右的比率。換言之，許歷農所鼓吹的統一言論完全是不符合台灣的主流民意，且會被中共當局做為統戰宣傳的利用工具。

中國大陸近來雖主打兩岸和平發展及兩岸和解政策，但中共當局從未放棄「武力攻台」的企圖與減緩對台的政治統戰工作。許歷農不揭穿中共對台的野心企圖，卻一再發表「促統」的親中言論，已有違職業軍人應效忠國家的終身使命，也不再適合享有國家曾給予的榮耀光環；簡言之，國防部至少應研究並追回曾頒贈給許歷農的所有勳章，以嚴正視聽。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

豈能坐視軍心動搖

◎ 陳青田

李艷秋投稿統派媒體，指蔡總統不清楚軍中士氣低落的原因，筆者認為李女士才是沒搞懂軍隊士氣低落的主因。少數退將在營堅持反共，退役後竟到中國大陸唱和，甚至說「國軍、共軍都是中國軍」，現連「反共大將」前國防部總政治作戰部主任許歷農都宣布不再反共，退將行徑導致國軍不知為誰而戰、為何而戰？這才是士氣低落的主因。

少數人誣指社會集體獵巫的謾罵，導致國軍沒有軍魂、沒有戰力云云，卻無視蔡總統對國軍的重視與肯定。猶記得國安局退役上校李天鐸就曾投書香港媒體，比較馬、蔡英文兩位三軍統帥，他指出，蔡總統就任後一個月期間，馬不停蹄巡視三軍，以務實態度突破傳統、主動承擔責任，和國軍榮辱與共，直指問題核心的安排與做法，完全是「內行行為，中規中矩，令人服氣」，不止提振國軍士氣，更讓人對她拭目以待。

筆者建議李女士，若想當真正的軍人之友，請發揮妳媒體的影響力，公開支持兩岸人民關係條例修正，增訂退將赴陸管制年限，最重甚至終身剝奪月退俸，這才是李女士用行動捍衛中華民國國軍的尊嚴榮譽最有說服力的行動！

（作者為退役中校，新北市民）

◎ 林志翰

許歷農曾任國防部總政治作戰部主任，主導軍中反共思想，兩蔣時代動輒上「匪諜」之名對台灣人行威權恫嚇的白色恐怖。現在卻選在「軍人節」前夕發表「促統、不反共」聲明，盛讚中國改變與美好，字字句句戕害台灣的國家尊嚴與人民感情。

許歷農事件也讓人想起先前退伍軍人反年改的手段日漸激烈、粗暴，毆警、丟擲煙幕彈的作為，讓人有種假年改抗議之名，行顛覆國家之實的感覺。顯示某種「蝴蝶效應」已在擴散，禍起蕭牆，政府焉能不正視？

吳斯懷等退將去年聽訓於習近平的畫面引爆人民憤慨，政府至今未見處置；現在許歷農呼喊促統言論，國軍捍衛台灣的堅定信念是否被動搖、撼動呢？

（作者為國中教師，台南市民）