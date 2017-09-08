社論》從政大校歌到四六憲法

政大校歌的修改，事屬大學的校園自治，原本不需要驚動社會大眾。然而，由於政大校歌保存著黨國時代校園政治化的殘餘，所以大家難免關心。（資料照，記者黃耀徵攝）

從國民黨幹部學校轉型而來的政治大學，日昨校務會議正式通過修正案，未來校歌將採新舊歌詞並行、各從所愛，也就是以「一歌兩詞」來解決校歌爭議。修正內容包括，「革命建設為民生」改為「革新建設為民生」、「命令貫徹」改成「理念貫徹」、「實行三民主義為吾黨的使命；建設中華民國是吾黨的責任」改為「實踐民主法治是我們的使命；維護自由人權是我們的責任」等。老實說，唱起來還是充滿政治味，缺乏出自大學生內心的青春氣息。

政大校歌的修改，事屬大學的校園自治，原本不需要驚動社會大眾。然而，由於政大校歌保存著黨國時代校園政治化的殘餘，所以大家難免關心，政大校歌會採取哪一種改革方式？是否會對各級學校校歌的轉型正義起示範作用？如今，校歌檢討採取校歌新詞的方式，最後還決定新舊歌詞並行。這樣的去黨國化途徑，乍看之下類似一九八○年代末期以來台灣的總體改革途徑，那就是，沿用中華民國體制的軀殼，從事部分內容的更新。這種改良主義途徑，優點是妥協前進、效率較快，缺點是本質不變、核心問題暫時掩飾。

例如，一九九一的修憲行動，並未廢除一九四六在南京制定的外來中華民國憲法，而是採取保留這部憲法同時增修條文。自此以後，台灣的民主運作，基本上雖以增修條文為主體，但是，四六憲法的框架，依舊約束著增修條文的憲法成長空間。最近，賴清德組閣，總統與行政院長雙首長制的問題，又被拿出來討論，而這個問題早就存在於四六憲法。可以說，改良主義式的民主改革，雖然有其不可抹滅的貢獻，但也不能忽視它並沒有徹底解決問題。四六憲法，陰魂不散。事經多年，增修條文所激發的民主活力，又隱約觸及四六憲法的玻璃天花板了。

就像政大校歌修改一樣，四六憲法體制內改革無法脫胎換骨。只不過，大學校歌茲事體小，國家改革茲事體大。四分之一個世紀以來，台灣的改良主義途徑，越來越凸顯其捉襟見肘，宛如新約所說的：「沒有人把新酒裝在舊皮袋裡，若是這樣，皮袋就裂開，酒漏出來，連皮袋也壞了；唯獨把新酒裝在新皮袋裡，兩樣就都保全了。」為何如此？因為新酒的發酵力道使然！中華民國的舊結構，沒有先打掉重建，便增添新的裝潢，這樣的便宜行事，導致台灣的民主憲政，一直無法擺脫四六憲法的緊身衣，也因此台灣的國家認同、中國的併台論述，如影隨形限縮著二三五○萬人的民主實踐，包括公投禁忌。

以往，國民黨執政時期，即使推動民主改革，四六憲法體制並存，也不至於動搖其國家論述。因為，國民黨的國家想像，不在台灣，至少不僅限於台灣。馬英九至今仍堅稱，中華民國主權及於整個中國！可是，換了民進黨執政，在該黨的本土論述之下，仍然繼續並用四六憲法與增修條文，就難免造成本土論述的內在矛盾。如今，民進黨完全執政，「捍衛中華民國」也好，「消滅中華民國」也好，都會讓自己進退維谷；維持現狀，也無法明確說明「現狀」為何。事實上，這種進退維谷，也是民主台灣的兩難困境。一個中正紀念堂，中華民國與轉型正義混戰不休，其他可見一斑。

於是，由於賴清德組閣，而被重提的修憲解決雙首長制，只是表層問題；四六憲法與增修條文背後的制憲意圖之間的乖離，更值得重視。而如果連民進黨完全執政，都無法掌握時機解除這種矛盾，如同政大校歌舊詞新詞各從所愛，那麼，包括政黨輪替的民主實踐，即使可以繼續維持下去，台灣的國家正常化也將路途坎坷。哪個政黨執政，都只能做一天中華民國和尚，敲一天中華民國的鐘。民進黨將面臨的挑戰，一如目前小英政府在內外處境之下，儼然根據中華民國體制自我改造，從而一則愈來愈難與國民黨市場區隔，二則向人民展現它追求的是政權而不是正常國家。最堪憂的是，台灣的民主將逐漸失去力抗中國的屏障動能。