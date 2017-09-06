自由廣場》許歷農 夢遊中國墳場

◎ 邱延譽

昔日總綰國軍心防的許歷農，近日反而替敵國做起統戰，公開宣布「不再反共」。其實今天台灣人只有拒統，何曾反共？共不共是他國內政，而促統是姦污台灣民意！

二○○一年，許歷農到北京參加抗戰紀念時，還曾嗆說，大陸憑什麼統治台灣？如今中國不再貧窮，他又立馬改口「中國的思想和作為，已經符合正常國家發展的原則」、「反共的理由已不存在」。哦？原來反共理由的消失，是因為中共有了錢？記得當年兩岸冷戰喊得最響的主題不是貧富，而是自由vs.奴役，現在中共人權走入黑夜，當初的反共意志應該更堅決才是，怎又鼓吹統一？

再說，中國經濟崛起，媚共者對鄧後的改革開放，往往避談中國用權貴經濟阻礙自由市場的事實。世界銀行從二○一○年就開始警告，中國是全世界「貧富兩極化」最嚴重的國家，全國四十一．四％的財富集中在一％的權貴手中。由於官僚與利益集團的壟斷，貧富差距年年拉大，衍生嚴重的社會問題。內部面臨空前的挑戰，中共只好祭出民族主義來轉移民怨，以穩住政權。

中國崛起之路，醜惡而畸形，川普的軍師彼得‧納瓦羅在《致命中國》一書中(https://www.youtube.com/watch?v=kXFHqU_V1-Q)，透視了中共如何違反世貿秩序、破壞自然環境、以非人性標準奴役勞工、操控匯率、生產仿冒偽劣品、竊盜他國智慧財產與工商機密…。許歷農硬拗「中國的思想和作為，符合正常國家發展的原則」，那是睜眼瞎說！

這些人促統還有一個深層理由，就是以為有一天中國能取代美國，成為世界第一。可是，美國前副總統拜登說了，中國沒有開放公平的法律系統、沒有自由活躍的投資市場、更沒有創意思維的人民，如何成其頂尖？北京大學教授、經濟學家張維迎，在今年北大畢業典禮演講中也提到，近五百年來，中國人口儘管多，但對世界的貢獻幾乎是零，理由是中國體制限制人的基本自由，扼殺人的創造力與企業使命感。演說的網路全文，立刻被毫無反省能力的中國政府下架。這樣一個文明墳場，只有許歷農之輩，才會成天想著與之合葬。

（作者曾任教育電台總台記者，高雄市民）