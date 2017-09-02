自由廣場》體育運動新經濟

◎ 余宗龍

世大運落幕，台灣選手表現亮眼，對外不但提升了國際能見度，對內還凝聚國人向心力和榮譽感，帶動島內運動風氣，可喜可賀！該如何延續這股前所未見的運動熱潮，筆者認為，輿論討論的焦點不應只放在政治議題上，民眾應督促政治人物、政府相關單位，健全相關的法規和措施，將台灣的體育運動與民眾現實生活緊密結合，創造新價值。具體做法如下：

一、台灣運動產業新經濟增長點︰首先，運動其實可以帶動經濟發展。我國運動製造業曾於八○至九○年代外銷市場叱吒風雲，之後因產業外移，逐漸喪失競爭力和眾多工作機會。儘管如此，運動製造業一直在我競爭力產業的ＤＮＡ裡。因此，如何扶植我運動製造業風華再起，帶動國家經濟成長、就業率、幸福感等，進而留住優秀台灣人才，應是我們現在開始需要正視和探究的重要課題。目前我運動製造業猶如早已過氣的明星，鮮少受到政府重視的眼光。今日全球化競爭激烈的市場中，政府若能有計畫地整合資源、輔導其產業升級，將我一向擁有傲視全球的科技與創新能力，應用在運動製造業上，強化競爭優勢，則我國運動製造業重返榮耀，絕非空談！另外，藉由政府力量盤點可資發展的縣市工業園區，提供年輕人創意、創新、創業之優惠場所，亦有鼓勵青年發揮所學、根留台灣、投入運動市場的跨時代意義。

二、掌握契機擬定精準策略：隨著世大運落幕，民眾內心燃起的運動魂不該就此熄滅，有很多從不關心運動賽事或實際從事運動的國人，都在這次賽會中發現自己的興趣所在，此時，政府和民間體育組織應協力研擬對策，讓他們開始將運動落實成為生活的一部分，豐富國人的休閒育樂生活。此外，這次賽事號召力十足，也看到民眾支持運動的熱情。國人有了一次好的賽事體驗，未來就可能繼續欣賞和支持運動賽會，國內的運動經營管理者一定要好好把握，順水推舟優化賽事體驗活動和設施環境，提供球迷更豐富多元的觀賽體驗，對國家的全民運動、甚至運動產業的發展，都是正向助益！

三、活化運動基礎建設：最後，運動設施亦是維持這股運動熱潮的關鍵之一。儘管政府興建運動設施經費逐年遞增，然而卻常常出現蚊子館、或興建完竣後無後續維修的計畫，造成折損率過高的情形。對於有商業價值的運動場館ＢＯＴ給一般企業可以理解且有雙贏的效益。然而，一般位於住家或公司附近公園內的簡易運動設施，卻常是被忽略的一塊，惟這些設備才是國人使用頻率和觸及率較高的，不可不重視。建議政府相關單位可仿效歐美國家，將運動設施維護費用轉嫁給當地的良善企業團體，推廣企業社會責任的概念，由政府列牌表揚於維護之標的設施場地旁，協助實踐企業在地化的思維。政府出資興建、民間共同維護，壯大基底、互蒙其利，才能由點、線、面發揮整合社會資源的極大化效益。

我國對於體育運動的發展，一直有三分鐘的熱度，而這也讓體育運動永遠都處在跌跌撞撞、載沉載浮的輪迴中。誠如上述，體育運動可帶動新經濟、就業機會，與健全人民的生活品質。政治人物若真愛運動，應把握這股熱潮，多花心思在重要法條的鑽研上，千萬別熱潮退後回到老樣子，那麼全民所期待的「運動大躍進」，可能又將淪為南柯一夢！

（作者為國立中興大學管理學院運動與健康管理研究所專任副教授）