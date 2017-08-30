自由廣場》國共不都肯定五四白話文運動？

◎ 蔣為文

關於高中國文的文言文與白話文比例，每換執政黨就要爭議一次。其實，回顧歷史，誰最早帶頭反對文言文？不是主張台灣建國的人，是蔡元培、陳獨秀、錢玄同、魯迅、胡適那些無分黨派的Ａ咖中國人！

他們於一九一九年發動五四運動，又主張用白話文取代文言文。在中國共產黨和中國國民黨很難有共識的時候，他們的主張卻可獲得兩黨共同肯定。馬英九擔任中華民國總統期間主導調整高中歷史課綱，也知道要把五四運動加到歷史課綱裡。最近連署反對白話文的那些中文既得利益者，有誰成就超越上述正港中國人呢？若沒有，不知道他們憑什麼、在反什麼？他們的行為就如同反年金改革的那批人一樣狼狽。

錢玄同、魯迅、陳獨秀他們不僅反對文言文，又曾進一步主張廢漢字，提出「漢字不滅，中國必亡」的主張。胡適於一九一七年發表〈文學改良芻議〉，一九一八年發表〈建設的文學革命論〉，提出發展白話文學的「國語的文學，文學的國語」主張。胡適主張白話就是國語，要用中國百姓的日常白話來創造中國文學。若照胡適主張的精神來看，台灣人就要用台灣語文的白話來創造台灣文學，也就是「台語的文學，文學的台語」概念！

台灣人用白話來創造文學的歷史，本來就比中國還早！在十七世紀荷蘭時代用羅馬字書寫的新港文，就是Siraya族的白話文。公元一八八五年用羅馬字發行的台灣第一份報紙《台灣府城教會報》，就是台語白話文的報紙；這份報紙於一八八六年一月第七期，曾發表一篇台語白話小說，標題為〈日本的怪事〉，這篇小說比魯迅的白話小說〈狂人日記〉（一九一八）或是胡適〈文學改良芻議〉（一九一七）早三十幾年！

為何許多台灣人不知道台灣比中國還早使用白話文創作？因為我們長期被中華民國政權剝削族語教育權。我們主張，不僅要減少高中文言文的比例，也應該將台灣語文（包含原住民族語、客語及台語）列為十二年國民教育的必修課才對！

（作者為台灣羅馬字協會理事長、成大台灣文學系教授）