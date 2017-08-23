自由廣場》芬普尼 中華台北 真正王八蛋

◎ 沈建德

台灣也檢出「芬普尼」毒雞蛋，它的毒性如何？用紅豆來說明。

稀釋兩千倍在田間需二十一天，農藥殘留才合標，因它會穿透豆莢進入到紅豆裏面，已經禁用。但稀釋兩千倍的「芬普尼」殺不死紅豆薊馬，要稀釋三至四百倍的才有效，故農藥殘留要好幾個月而非二十一天！紅豆如此，雞蛋還用說？

奧會的「中華台北」也是毒雞蛋。以前參加奧運，國際上大多要我們用「台灣」名稱參賽，但是被中華民國政府拒絕，而台灣人不反抗。一九八一年洛桑會議，參考聯合國二七五八號決議，台灣名稱被確定為「中華台北」，之後就像被噴了「芬普尼」，一九九二年世貿的前身ＧＡＴＴ援例用「中華台北」稱呼「台澎金馬關稅領域」，並宣佈地位視同港澳。這是台灣經濟上的中毒，公衛上中毒更深，世衛組織的「中華台北」，不是已內定為中國台灣省了嗎？

中國對台所噴之毒計有二七五八號決議、九二共識及開羅謊言，前兩種已遭破解，開羅謊言是謊言拆穿了就解決，但台灣不此之圖，還任由中國台辦、外交部、央視，在七月十二、十三、十四日接力圓謊，最後一棒居然由邱毅在中國央視「唯恐被遺忘，呂秀蓮妖言惑眾」的節目發牢騷，不滿開羅謊言被呂戳穿，顯然是被擊中要害。卸任的呂秀蓮能，在任的蔡英文為何不能？為何拒絕了九二共識不順手處理、破解開羅謊言？

（作者為留美企管博士，自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）

◎ 黃秀梨

這幾天「王八蛋」這三個字屢屢見諸媒體，罵人實在不好，然而看到「國內爆發雞蛋檢出殘留芬普尼…六十公斤的成年人吃一．六顆的蛋就超過每日最大容許值，小孩更是一顆蛋都吃不得」的報導，實在令我這個每天吃一顆雞蛋的人非常不舒服，很想罵那三個字。

二○○五年國內即曾爆發戴奧辛污染「鴨蛋」事件，今年四月再度爆出「戴奧辛雞蛋」，記得當時農委會主委林聰賢到彰化聽取業者意見及心聲，並為彰化優鮮的雞蛋、雞肉促銷。如今又發生彰化牧場雞蛋被檢出殘留芬普尼濃度高達一五三ppb，如此接連折騰，不管是業者跟消費者都受不了吧！

（作者為退休高中教師，彰化縣民）