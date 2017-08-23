習近平的中國夢是稱霸世界。一九四九年，推翻中華民國建制的中華人民共和國，在一九七一年的聯合國中國代表權爭奪，取代流亡在台灣的中華民國，可以說是共產黨中國與國民黨中國漢賊易位的關鍵一役。若蔣介石當年面對現實，在台灣的中華民國可望去中國而就台灣，黨國雖會瓦解，但新的國家台灣會更早脫胎換骨。

殘餘，虛構在台灣的中國，以他者的意識和身分，既面對國際：中國已是中華人民共和國；亦面對自由化、民主化發展：台灣非中國的雙重課題。一直到現在，中國國民黨仍在「一中各表、同表」的迷惘裡，未能覺醒。面對習近平中國夢中欲「統一」，其實是併吞在台灣的中華民國（他們以「中華台北」稱之）以實現的霸權心態，台灣也應該要有自己的台灣夢。

習近平的中國夢，讓人看到曾在近代世界受列強壓迫、宰制的東方專制主義國家，從屈辱中站起來，走向強權威嚇列強的民族心理反射。儘管像劉曉波的自由夢、民主夢也在中國發生，但卻是被集權、獨裁的另一種中國夢迫害至死。

稱霸世界的中國夢，讓人想起歷史上「普天之下，莫非王土」的中華帝國，曾受列強壓迫的中國，在從前強盛時代，不是以天下之中自許，展現過前近代，甚至更早期的侵略行徑嗎？雖然元帝國、清帝國，中國被所謂的外族入侵、統治，但霸權意識始終存在於中華民族性中，既強盛就忘了近代歷史的屈辱，露出威權性格。

習近平有中國夢，但台灣也有台灣夢。包括原住民、早期明清帝國時期移入者，以及隨國民黨中國流亡來台從殖民意識走出來在地新生的人們，在自由、民主的制度下，建構一個小而美的進步國家，就是台灣夢。為了這樣的台灣夢，生活在台灣的人們要珍惜自己國度已發展出來的民主成果。要向世界發出台灣不同於中國、不是中國的聲音。

（作者李敏勇，詩人）