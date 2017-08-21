自由廣場》評郝廣才談話

◎ 張勳慶

前些天格林出版負責人郝廣才，在閣揆林全面前痛批前瞻建設中的軌道工程，他說台灣將來會不會成為軌道世界最密的國家他不知道，卻話鋒一轉直言，閱讀如果沒有建立，又或者沒有培養興趣，那軌道也只是把傻瓜運來運去，並反問院長：你要把傻瓜運到哪？隨後又痛批，在台北車站內送行友人，站內地板竟有四分之三的台灣人席地而坐，國人越來越像外勞，這是教養出了問題。

若從閱讀是培養和內化個人的人文素養而言，相信無人會反對這個興趣落實與推廣。至於前瞻建設中的軌道工程，不論是從國家財政穩定，未來長遠營運和公共運輸上深入分析，許多專家也都發表過意見。可是只因個人經營圖書出版，在眼見台灣人閱讀風氣逐年低落下，便把公共工程的軌道建設，誇張形容成阿呆與阿瓜的輸送帶，那不禁想反問：我們招待鄉間孩童到都市參觀，以及中南部年輕人來北部打拚，是在嘲弄他們居住地方閱讀不振沒文化嗎？行動書車難道要改名為文盲書車，才符合郝先生的軌道運傻瓜見解？

不論是網路又或者運輸體系，在某種程度上都是一種軟體和硬體的傳輸，早期的絲路是一種，鄭和下西洋亦是，都可帶來文化與文明上的衝擊與刺激，甚至帶動交流和融合。或許軌道並不能有效又立即改善國內閱讀的低落問題，因為這是看不見又無法數字化的文明深化，但只因對閱讀風氣的憂心，一面倒把軌道形容成運來運去一堆傻瓜，那就是自喪了人文素養上對人的尊重。

同樣地，台北車站有國人席地而坐，用此去嘲諷國人和移工（「外勞」一詞顯現的是在地人的高傲心態）沒兩樣，那試問那些在工地打拚，又或者為了生活得遠離家鄉在外地奔波者，豈不是都成為郝先生瞧不起的粗人和賤民呢？這和早期美國人看不起前來建鐵路的華工心態有何不同呢？

（作者曾任圖書館員，新北市民）