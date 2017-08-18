自由廣場》民進黨還在首都搞曖昧

◎ 鈴木百惠

二○一八年台北市長選舉，民進黨又將面臨自推候選人還是禮讓柯文哲的矛盾輪迴當中，而這一次整個選戰氛圍與二○一四年簡直大相逕庭。二○一四年，國人厭倦了長久以來的政黨惡鬥，於是素人政治抬頭，挾整個社會氛圍洪流，加上柯文哲個人敢說、敢批評的魅力加持，柯氏旋風、白色力量自然水到渠成；而這一股氣勢，也同時讓許多初次參政、形象清新的候選人順勢搶灘成功，有的甚至連怎麼當選的都不知道，這是社會整體洪流帶動導致的結果。

時間來到二○一七年，民進黨執政面臨許多轉型正義的重要課題，年金改革、廢死議題、一例一休、同志婚姻、環保減香等，千頭萬緒，爭議多、陳抗多，一路下來，自然反映在民調數據之中。放眼二○一八選舉，民進黨從基層民代到縣市首長，無不面臨執政腹背受敵的民意困境，於是，在具有指標性的台北市長候選人上，民進黨內部難免會有繼續與民調巨獸柯文哲市長合作以拉抬全黨支持度的幻想；而擁有這部分綺麗幻想的人，卻忽略了民進黨一直以來最驕傲的「綠色執政、品質保證」金字招牌，忘記了一個政黨對全民負責的態度就在於「培養人才、推舉人才」。

綜觀民進黨內，從野百合世代就一路讓民進黨培養起來的姚文智，難道真的會比柯文哲差嗎？其實，民進黨內的曖昧態度，才是自家候選人不斷挫敗的最大殺手。二○一四年新北市長選舉，游錫堃對上朱立倫，游錫堃硬是在那一片不被看好、黨內同志觀望勝於全力相挺的局勢中，殺出一條血路，最後以跌破眾人眼鏡的兩萬四五二八票小輸朱立倫。如果當時黨內共主氛圍提早形成，全黨上下集中選票，或許現今的新北市長早已易主變天。

有了游錫堃的前車之鑑，民進黨對於二○一八年台北市長人選還需要觀望？需考量是要跟素人合縱連橫，還是推舉自家候選人嗎？三年多過去，素人早已不再素人，所謂的合縱連橫，也早在各自算計中瓦解。如果民進黨今日能夠態度明確，再拿出當年「綠色執政、品質保證」那種對人民拍胸脯掛保證的氣勢，自己的候選人自己推，營造出台北市長共主氛圍、全黨上下團結，唯信任才能真正逆轉勝。

（作者為政治工作者、民進黨青年部前組長）