自由廣場》律師界的轉型正義

◎ 許惠峰

台北律師公會因為「單一入會全國執業」的主張與全聯會立場不同，而宣布退出全聯會，表面上係因律師執業環境日益競爭而產生之內部矛盾，實則，此一問題涉及此一制度之實質正當性及人民權益的保障，實應早日廢除，以彰顯律師界的轉型正義，理由如下：

一、此制度早已不合時宜：此一制度乃國民黨統治中國時期所訂，由於當時中國幅員廣大，為了有效管理律師方採此一制度，然而台灣地小人稠，高鐵一日往返，時空環境早已不同，在台灣本已不適用，況且對岸中國也已不採此一制度，在採同一套法律制度之台灣，以加入公會限制律師執業之範圍，顯不合時宜而不具正當性。

二、影響人民聘用律師的權益：此一制度使人民聘用不同地方之律師時，必須支付更高之成本（入會費及年費之轉嫁），致使成為各地律師變相壟斷的工具，各地人民因而缺少公平選擇律師之權益，影響其訴訟權之有效行使，一般人民普遍不知道律師執業此一不合理的制度，常導致因聘用他地律師的成本增加，進而只能選擇當地的律師，各地律師公會為了收取會費，將成本轉嫁給一般人民，顯不合理。

三、律師工作權遭受不當的侵害：台灣各地採取同樣一套法律制度，合格律師在各地執業其能力並不受影響，限制必須加入公會始得執業，除了各地公會可收取入會費及年費外，毫無正當性可言，此一制度變相增加律師全台執業的成本，限制律師業的充分競爭，最終受害者乃是需要聘請律師的廣大人民。

律師執業制度從早期限制三個執業地區，到後來開放主區及兼區而不再限三個地區的逐步改革，足見律師業的保守心態，當律師服務業已面臨全球化及國際化浪潮的衝擊下，台灣的律師公會竟然仍有如此保守不合理之制度，恐成為國際之笑柄，此一問題絕非是律師界內部競爭的問題，而是攸關自許為公平正義追求者之律師同道，是否能夠自省而建立一合理公平之競爭制度，而為台灣人民提供一個沒有變相壟斷的良好律師執業環境之問題。自詡為正義發聲的在野法曹，難道不因此一制度之存在而汗顏嗎？

（作者為文化大學法律系教授，永社理事）