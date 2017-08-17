自由廣場》我種香蕉，我抗議！

◎ 鄧朝順

八月十一日，筆者採售一筆香蕉，共一七五公斤。其上等三十公斤（每公斤九元），下等一○五公斤（每公斤三元，颱風後蕉相差，量多嚴選），售得六七五元，平均每公斤四元不到。而一般蕉價成本約十五元。

社會上常有人說「憨農民」，其實所以被冠上傻傻的成份，這與農政單位有關。農民並不憨傻，只是「東望西觀」，預選何種作物的資訊全無，只好依著時節，作盲目傳統耕種習慣活動，不易得知農產品量產和市場需貨的訊息，往往造成同時期同農產品類大批出現，產量過剩價格下跌就無法避免。現今蕉農的處境，就是最顯著的例子。

去年颱風過後，蕉價高漲，因而農民一窩蜂的搶種，形成現在產量過剩，蕉價崩盤。農民血本無歸，心在滴血。

今年以來，蕉價一直低迷不振，少有上品蕉價超出十元，且曾低達四元一公斤。下蕉一、兩元不用說了。試問工商朋友，有老闆僱用你們工作，每月還付錢給老闆的事嗎？現在的蕉農，就像是都在付錢給消費者呀！

此情況年復一年的演出，有關農政單位，束手不策，放任農民自生自滅。農民還有多少血可流？

科技發達的現代，我們的農政單位，對農產品的產銷失衡，負有絕對的責任。農委會是不可卸責的中心，墨守傳統成規是退步的真相。創新農業科學新政，建立生產端和消費端的均衡雙贏政策，有待加強。

中央農委會具有鷹般的視野，掌握全國農產產銷況，當用時代科技，搜集、整理全國農業資訊，包括各種農作物在各不同時季和其收穫期對應終端消費市場資訊，作全盤分析，建立農民專業網站，讓農民打開網頁，有一目了然的資訊，看出何種作物在何時間栽種是紅燈區，視情況轉作或延到綠燈區時再來種。特別年復一年的農作類種，同一時季產量過剩的產品，須加強輔導。如香蕉、高麗菜、甜椒、胡瓜、苦瓜……等。期盼農政單位突破現況，嘉惠農友們。

官員們每每坐在冷氣室吹冷氣，日前因缺電，暫停短暫的冷氣便唉唉叫，無法辦公。然我們蕉農們，炎夏守在蕉園滴血，那還有力氣喊叫一聲！

（作者國小教師退休後務農，屏東縣民）