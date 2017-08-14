自由廣場》（青年時評）搶救彰中日式宿舍群

◎ 謝德寬

彰化高中日式宿舍群保存與否，再度成為熱門議題。目前彰中約有一千五百坪涵蓋六間日治時期舊宿舍與庭園，閒置於校園鄰近華陽街旁。由於一○四年底曾遭國有財產署質疑未能充分使用而欲收回國有，校方遂向教育部申請將其拆除改建綜合體育館，引發不少爭議。

建國中學紅樓、新竹高中劍道館、台南一中小禮堂及鄰近彰化女中紅樓，都已成該地區指標性文化景觀，若彰中校方能保留修復日式宿舍，將成為台灣高校現有最大面積的日式宿舍群，在學校永續發展及文化教育上都有重要意義。

正如同動畫電影《來自紅花坂》中男主角為反對學校迎接東京奧運而打算拆除明治時期遺留大樓時所說的話：「完全不顧歷史，怎麼會有未來？無法聆聽少數意見的人們，根本沒資格談論民主。」歷史與文化價值並非在短時間內可樹立，彰中日式宿舍群已歷經八十年歲月的洗禮，走過日治、戒嚴時期，成為彰化人生活記憶中的一部分。

彰化市區散落著不少歷史資產，從小西街中謝雪紅躲避國民政府的防空洞、文人雅士聚集的高賓閣、賴和辯論過的元清觀（亦是全台唯一以觀稱呼的廟宇）與被囚禁的彰化分局，到文學步道（舊八卦神社參道）、武德殿，及舊縣府宿舍、台銀宿舍、彰中宿舍群、彰商宿舍、台鐵宿舍村，若能修復整合，由點而線而面，可望建構成極具魅力及深度的文化園區。

今年學校園遊會，筆者和同學發行的彰中日式宿舍紀念明信片獲得廣大回響；八月初，校內同學更發起相關保存運動，引發大眾關注。

保存彰中舊宿舍的未來價值比改建體育館更高，畢竟彰中旁邊就是彰化縣立體育場，並不需要再重複投資，而犧牲僅有的日式宿舍。面對舊宿舍拆除改建體育館的計畫，期待校方能改弦易轍，也籲請文化局及關心文化保存的熱心人士能採取更積極的文化保留行動。

（作者為彰化高中三年級學生）