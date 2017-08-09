自由廣場》評都更保障「少數不同意戶」爭議

◎ 卓忠三

貴報日前報導，因最高行政法院在永春都更案判決台北市政府敗訴，北市副市長林欽榮受訪時，呼籲「中央政府儘速修訂都更條例，不能因保障○．一％不同意戶，而忽略九十九．九％的同意戶」。北市府盼能針對此次永春都更案的判決檢討，做為未來公私協力都更的參考案例，並在每季檢討相關都更案件執行。

林副市長上述發言，有關不應保障「少數不同意戶」之權利乙節，顯非妥當；蓋我國憲法保障人民權利精神，明示「多數同意戶」及「少數不同意戶」之基本權利，皆應受到保障；國家本應保護全國國民之權益，不因○．一％或九十九．九％而有所不同。林副市長所稱隱含「只要一方占絕對多數，即不須保障他方之權利」，此說明顯背離憲法保障人民基本權利之精神。

事實上，永春都更案所涉枝節並非單純國家與人民兩方關係，而是涉及國家、人民（不同意戶）、人民（同意戶）等三方之私權關係，故在制度設計須納入確保各方權益，並符合「正當行政程序」。換言之，主管機關理應儘速設置公平、專業及多元之適當組織辦理審議外，尚應按主管機關之審查事項、處分內容與效力、權利限制程度等之不同，規定應進行之正當行政程序並予確保落實；例如應規定確保利害關係人知悉相關資訊之可能性，同意其適時向主管機關以言詞或書面陳述意見，俾便主張或維護其權利，並於有對其不利結果時，應予保障有行政救濟機會。

最高行政法院本件判決台北市政府及都更實施者敗訴，其判決理由係認為：台北市都市更新及爭議處理審議會在第一六四、一七五次會議，對都更實施者於都市更新事業計畫中所表明之建物選配方式，權利變換計畫中所提列營建工程管理費與風險管理費等事項之判斷，不符合正當行政程序，並認定有違法。試想，若台北市政府當初在審核都市更新事業計畫時，能謹守符合正當程序下作成之計畫，自然不會招致敗訴結果；而林副市長竟於敗訴發言將責任歸給不同意之住戶或司法制度，甚至誤指係因少數不同意住戶方卡住整個都更程序。該發言顯示，林副市長若非對敗訴理由未能確認，就是故意予以忽略。

（作者為律師，台北市民）