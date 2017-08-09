自由廣場》談談「姿勢份子」柯文哲

◎ 陳財能

網路世界虛擬情勢，以假亂真，令人目不暇給。不過，只要能把似是而非的事說得「正氣浩然」，或是「語不驚人死不休」地表演，也就是要很會「畫唬爛」，再經由自己的鐵粉網民推波助瀾、攻城掠地，就能成為網紅。

這股新時代科技的傳播型態，雖然已實現、甚至超越麥克魯漢在一九六四年時所預言未來電子時代的媒體特性，但本質上，還是不脫前網路時代時，麥克魯漢以「媒介即是訊息」（the medium is the message），做為對媒介的基本認知。麥克魯漢說，在電子科技形式下，我們全面延伸了我們的中樞神經系統，媒體就是我們感官的延伸。不過，麥克魯漢無法想像，當代人類的感官已被網紅全面延伸，而失去理性自主性，在網路世界中夢遊！

藝人想成為網紅，成就一己成名獲利之私，因其影響公共領域有限，大家也就見怪不怪。但是，握有公共權力的政客，如果不思從解決實際公共問題獲得信任與聲望，卻鎮日利用公眾資源讓自己成為網紅，藉以博得高人氣來成就一己政治獲利之私，便是讓智識活動及公共議題變成單向道的訊息傳播，一味加深對媚俗政客的無知崇拜。台北市長柯文哲處心積慮把自己變成網紅，便是一個值得注意的政治及文化現象。

法蘭克福學派阿多諾在文化工業批判論及，藉由電視、廣告、電影等媒體的強化，產生一種叫做「姿勢份子」的人（Tui, Tellekt-Uell-In）。有別於傳統媒體網路形成的「網紅」文化工業，基本上就是一種「商品」，更是一種政治上的「魅」。當掌握及參與公共領域的「知識份子」都變成「姿勢份子」、當「政客變網紅，媚俗畫唬爛」讓公眾意識掉入「魅」時，在網路世界中被夢遊的公民們，還會有理性反思我是誰嗎？

在這樣的思辯下，或許能看清楚，施政滿意度全國倒數第二，卻是人氣、民調全國最高網紅政客的柯文哲，他正在玩弄甚麼？當然，同樣也能檢驗任何想變成網紅的政客。

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）