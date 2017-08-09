鏗鏘集》城市人口迷思

台灣六個直轄市的人口變動，台中市比高雄市多了三百多人，人口數排名依序為：一、新北市，二、台中市，三、高雄市，四、台北市，五、桃園市，六、台南市。六市都超過百萬人口。內政部公布新資料後，台中市和高雄市排名變動，似各有喜憂。

但，這些人口數的增減多寡，對政治人物而言，也許是民選公職名額的可能增減，另有一些數大為美的面子問題。城市人口的迷思，對於應追求小而美、好國家的台灣來說，應該要有不一樣的視野。

台灣的六個直轄市，雖常以六都為名，都並非全為真正的城市。除台北市外，均為納入前縣治區域（高雄、台南、台中）或縣治人口數增加（新北、桃園），才冠上新名稱。以市為名，包山包海，城鄉差距大，名不正言不順，混淆城市的都會性意涵，凸顯台灣魅惑於中文修辭華麗形貌的不真不實，以及政治水平的奇怪爭權、奪錢現象，一切都為了統籌分配款。

看看歐洲國家：大國中的德國，超過百萬人口的已有柏林、漢堡、慕尼黑、科隆；法國只有巴黎；英國只有大倫敦和伯明罕；西班牙有馬德里、巴塞隆納、瓦倫西亞、塞維亞、馬拉加；義大利只有羅馬、米蘭；奧地利只有維也納。但人家的城市就是城市，中小型城市各有風格。

亞洲國家中：日本超過百萬人口的城市算多，東京都區部（不含都內市，只計原東京市）、橫濱、大阪、名古屋、札幌、神戶、京都、福岡、川崎、埼玉、廣島、仙台，各有特色；韓國則為首爾、仁川、大邱、大田、光州、蔚山、水原、昌原，各具形貌；中國更是驚人，重慶近三千萬人居首，中衛市以一百萬出頭居末，總計三百個城市，十億以上人口的自然聚落，數多數大，其實，市不一定是城市。

美國超過百萬人的城市不到十個，從紐約、洛杉磯、芝加哥、休斯頓、鳳凰城、費城到聖安東尼奧、聖地牙哥、達拉斯。以城市之名，不一定追求大，而是文化特色化、經濟活性化、政治自治化，人口統計不能只重數量，生活方式和欲求目標更為重要。

台灣的行政區域規劃方便主義，把台北縣劃成包圍台北市、甚至基隆市的新直轄市，桃園縣人口多升格為市，台中、台南、高雄則納縣為市。都、縣、市、區的意義混淆不清。有直轄市、縣轄市，甚至已廢了省的省轄市，此市長和彼市長不一樣的長，凸顯公共行政學門的笑話！

（作者李敏勇，詩人）