自由廣場》拉開年金改革的視野

◎ 覃玉蓉

由於台灣缺乏完善的公共照顧服務，在傳統的性別分工下，女性經常因婚育、家庭照顧等各種因素退出職場，多次進出不同職場，或進入非典型勞動。

然而，台灣的年金體系有個預設：只要一個人持續就業、升遷、加薪，一直到退休，就能獲得一定額度的退休金。這個年金體系預設人一定會「穩定就業」，且鮮少有需要離職照顧家中老幼的狀況，但這一切都是「以男性生命歷程為主」的想像。

若無法打破這個想像，加上女性平均薪資向來低於男性、職場性別歧視、生育歧視等因素常將女性推離職場，年金體系對女性晚年經濟安全保障，自然大打折扣。

有些國家提出其他解法，例如要求女性透過配偶退休前的「就業身分」取得保障，或者如台灣要求配偶幫未就業家庭主婦繳交國民年金保費，這些做法卻又強化女性對婚姻及其他家庭成員的經濟依賴。

所以，千萬別每天看新聞，就以為年金改革只有挺年改vs反年改。

年金改革也是性別議題，也是勞動、照顧、婚家議題。

由於政府財政困難，未來的年金改革正準備一步步把養老責任推回家庭，推給個人，推給已經買不起房、養不起小孩的年輕兒女，背後的政治因素其實是執政者不敢得罪財團、企業主，不願積極改善低薪問題、不肯進行公平稅改。

而由於勞動市場彈性化，越來越多男性的生命歷程也無法再被塞進那個「一輩子穩定就業」的想像，年金體系能保障的人越來越少，成為「下流老人」的擔憂不斷蔓延。所以年金改革是稅制議題，也是階級議題。

這正是為什麼婦女新知基金會這半年來，邀集共四十二個民間團體，一同推動「全民稅收制基礎年金」。我們訴求的是一個更公平的社會，我們爭取的是人人都有基本保障。

接下來年金改革法案將在立法院臨時會處理，因此昨天上午，我們和多個團體到立法院召開記者會，呼籲立院臨時會優先處理「基礎年金法草案」，落實所得重分配。畢竟，跟所有人息息相關的年金改革，絕對不能做得那麼缺乏前瞻性！

（作者為婦女新知基金會秘書長）