自由廣場》恐怖金流 卡達只是冰山一角

◎ 邱明志

卡達因涉嫌資助伊朗恐怖活動，引發以沙烏地阿拉伯為首的中東國家集體斷交，其後續效應仍持續延燒。反觀國內，去年七月底雖已公告實施「資恐防制法」，惟「資恐防制審議會」至今尚未成立，期能在這波國際防制資恐（Terrorist Financing）風潮推波助瀾下儘速完成法制化外，對於恐怖份子籌資的管道方式應多加掌握。

恐怖活動之遂行背後須有資金支持，若能先發制人截斷金流，便能破壞其計畫。然而，恐怖活動隨籌資方式與時俱進，常隱身在新型態金融工具內，特別是可逕行在網路上完成交易、轉移資金者更受青睞，例如比特幣（bitcoin）、群眾募資（Crowdfunding）等，都已被用來資恐。法國慈善機構「Pearl of Hope希望珍珠」，曾以救助敘利亞及巴勒斯坦貧困傷病兒童的生活與教育為名，拍攝了無數感人肺腑的影片，發表在Facebook與YouTube，使許多人紛紛慷慨解囊，但暗地裡卻把善款拿來資助敘利亞的聖戰士組織。伊斯蘭國成員也曾透過群募網站平台，發行國際預付卡（International Prepaid Cards）。他們以Twitter發佈籌資訊息，卻狡詐地要求贊助者（backers）另以Skype跟他們聯繫，提高執法者勾稽的難度；接著說服贊助者購買國際預付卡，將所有卡號彙整後交給藏身在敘利亞鄰國的接應者，以極大的折扣賣給第三人變現，接應者再把所得款項交付給伊斯蘭國人員。即使破獲上述不法的群眾募資App及網站，罪犯仍可另起爐灶開設新網站平台，對執法者形成一大挑戰。

其次，不管是群眾募資平台，甚至包括許多名門正派的大型電商交易平台，也難保沒有藏污納垢、暗藏玄機。由於銀行面對的是平台業主，面對平台上龐大交易買賣雙方的背景及交易本質，要求銀行進行徹底徵信，一方面業主拒絕，一方面人力也不足，加上過去無法令強制規範及檢查，為了不影響生意，難免睜一隻眼閉一隻眼。何況個別金融機構在整個交易中掌握的只是片段資訊，須以洗錢及資恐防制法，排除個資法對個人資料保護的限制，才能進行資訊流通與整合。未來經由各方通力合作，證期會掌握群募網站經營者實際背景及後續管理，銀行等金融機構主動通報可疑交易，並建置政府機關間針對洗錢資恐共用資料庫及通報系統，才能有效查緝不法交易，阻斷其金流，防止恐怖活動之悲劇發生。

（作者曾任職金融機構）