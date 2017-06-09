自由廣場》如此司法如何教化

◎ 林進國

一個毒蟲因缺錢買毒而搶劫並殺害無辜善良的阮姓司機，只因他在法庭有認錯與道歉，就被法官認定尚可教化而免除死刑，原本一個和樂、安份守己的家庭就此潰散，請問蔡總統，如此司法豈不是在受難家屬傷口上撒鹽嗎？法律設立的目的，不就是要保護好人、處罰惡人的嗎？

阮姓司機長子說，只有將凶嫌判死，才能撫平他們的悲痛，法官若不想判死，怎樣都寫得出理由，家屬雖不信服，又能怎麼樣呢？請問蔡總統，人民面對司法如此無奈的心情，妳聽見、看見了嗎？

近年來，一個又一個手段狠毒的殺人犯，在法官一句「尚可教化」之下，逃過死刑，改判無期徒刑，甚至在十幾年後還有機會假釋，繼續危害社會。台灣的司法，在絕大多數人民心中，早就被判不可教化的死刑了。

去年五二○總統就職典禮上，當總統提出各項振奮人心的改革案，其中以司法改革宣言獲得現場如雷掌聲，可見人民對於如恐龍般的司法體系有多麼不滿，對於蔡總統改革司法有多麼期盼，在此給蔡總統幾個司改建議︰

一、陪審制度儘快立法完成，讓具有公信力的社會賢達參與重要的司法審判，避免法官一人專斷。

二、重大犯罪之無期徒刑應終身不得假釋，設立專屬自立自足型之生產式監所，確定重刑犯再無機會重返與危害社會，除可避免罪犯白吃白喝浪費社會資源之民怨，亦可有效安撫受害家屬之傷痛。

三、終結萬年法官，儘速建立不適任法官之退場審核機制。

（作者為科技公司經理）