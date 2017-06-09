自由談》林飛帆耍什麼特權？

林飛帆結婚，當然有權低調，毋須外人幫高調，更不勞因執行公務而掌握婚禮資訊的警察雞婆。圖為林飛帆在臉書二度聲明駁媒體訛傳。（取自林飛帆臉書）

結婚是私事，新人要在何地辦婚禮？親友打算如何鬧洞房？開心就好，不關別人的事。

林飛帆結婚，當然有權低調，毋須外人幫高調，更不勞因執行公務而掌握婚禮資訊的警察雞婆。

這場婚禮，因員警的不當揭露，搞得舉國皆知，彰化警局昨為此向林飛帆道歉，當然應該道歉，經此推波助瀾，已有政治敵視者揚言要去鬧場。一場婚禮，搞得如臨大敵，彰警難辭其咎。

林飛帆是學運領袖，有人挺也有人反，警察有無必要針對婚禮安排勤務，涉及兩個判斷，一是有無情資顯示異議者要去鬧場，二是有無預為防範之必要。

這本來屬於警察專業判斷的範圍，如今因公文洩密，不可測因素激增，警方已經「懸崖無法勒馬」，不但無法縮減警力，反而須全力確保當天平安無事。

洩密員警可能想藉此迫使上級取消勤務，如今收到反效果，連累同仁，豬隊友後悔已來不及。

警察忙著補救之際，藍營的人賣力幫林飛帆扣上特權的大帽子，但在彰警向林飛帆道歉之後，這頂血滴子已經扣不到林的頭上。

當然藍營的人不會放棄找碴，但林若想搞特權，弄個一官半職就好了，何須為區區幾個警力給自己找麻煩？用膝蓋想也知道不可能。

特定電視名嘴與藍營徒眾，故意瞎扯林耍特權說，故意假裝撐警察實則製造仇恨。但這只會使自己更加面目可憎，並使人相信：政治真的會扭曲人性，也會使人泯滅天良。（莊榮宏）