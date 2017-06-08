自由談》小英沒神隱．小英缺神力

反對黨用《神隱少女》消遣在應變中心聽取簡報的蔡總統，果然惹毛了蔡英文，向黨內同志澄清她沒有一天是神隱的。（記者黃耀徵攝）

反對黨的專長就是找碴，子彈亂飛、流彈四射，以刺激或消遣對方為樂。梅雨成災後，再次用《神隱少女》消遣在應變中心聽取簡報的蔡總統，果然惹毛了蔡英文，向黨內同志澄清她沒有一天是神隱的。

蔡英文沒閒著，電影中的神隱少女也沒閒著，做牛做馬就是想幫助父母親從畜生道轉回人形，蔡英文念茲在茲的轉型正義與年金改革，不也同樣要讓下一代擺脫前人的脫序惡搞，避免淪落畜生道嗎？神隱女少靠著單打獨鬥勇救親人，小英面對更龐大也更複雜的濁世，不能只靠她一人。

災難發生，不到現場不知有多慘，但是總統第一時間趕赴現場其實無濟於事，反因維安加密，勢必耽誤救災，改往應變中心聽取簡報，無可厚非，關鍵是簡報有多貼近真實？她又能多快速地做出多明白的指示？馬英九聽簡報聽到打瞌睡，就是虛應故事。

總統事必躬親，絕非全民之福，人未到，軍情已悉，人未到，軍令已達，這種「決策千里之外」，或許是小英期待的治理模式，問題在於小英身邊有沒有這種「能人」替她分勞，讓她掌握先機？

遇有災變，大臣就應奔赴現場，軍情在手，長官才知決策。小英有如《神力女超人》中那位身邊都是老廢人的黛安娜，大臣不能疾民所疾，就不能苦民所苦，連帶也就拖累了小英。問題是，所用非人，該怪誰呢？

嫌《神隱少女》太刺耳，小英應該努力做《神力女超人》：第一，每個月定期開記者會，親口說大政釋群疑，讓大家既「看見」又「聽見」，當年她全台走透透打下江山，如今更沒道理迴避；第二，找對的人做對的事，一年多了，誰行誰不行，小英還不清楚嗎？（藍祖蔚）