自由廣場》先讓被封閉的大地呼吸！

◎ 陳瑞文

颱風季尚未開始，各地豪雨也未破長期豪雨紀錄，但因為豪大雨持續不斷，淹水災情已在各地造成無法忽視的災難。台灣長期重視治水工程，每年耗費的資源與投入的人力，不會因為政黨或是主管人員更迭而受到影響，民間更是非常重視相關防災工作，但為何豪大雨一來就必定會出現水患呢？

問題並非在長期所採用的治水工程，而是因為這些工程無法根本解決所有人工道路封閉大地的困境。

道路封閉大地，大雨時雨水快速在道路表面累積，所以道路旁需要設置排水溝，以引導雨水經由排水溝進入地下排洪管道，再排入河川、海洋等。但是，排水溝在各地都是封閉的，僅留出有限的入口讓雨水流入，而當豪大雨發生時，入口窄小無法讓雨水快速通過，就易出現道路快速積水現象。以每次午後大雨為例，走在道路上，人人都擔心踩到積水，就是因為排水溝排除雨水的速度小於道路雨水累積的速度，如此在更惡劣的豪大雨時，更容易出現大面積淹水現象。

道路封閉大地，絕對是讓治水工程無法發揮效益的根本原因，所以必須打開道路，讓雨水直接穿透道路進入地下的排洪管道，才能根絕雨水因為排水不良而累積在道路上的困境。以新北市汐止禮門里會呼吸的「海綿道路」為例，每平方公尺約有一百個氣孔，雨水直接穿透，一方面滯留於地下碎石層，另一方面儲存於道路兩旁的地下水庫，不需要排水溝，也不會出現道路積水現象。類似這種「會吸水的道路」還有台北市北安路、台北港貨櫃碼頭、花蓮鯉魚潭自行車道、成大、北科大等等。

不採用正確的工法解決道路封閉大地的困境，水患將難以根絕！

（作者為台灣永續生態工法發展協會理事長，ＪＷ生態工法發明人）