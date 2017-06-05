社論》小英政府冷冰冰？

全球最大代工廠鴻海最近拋出一個震撼彈。鴻海購併的夏普社長戴正吳日前感慨，他與郭台銘四月下旬二進白宮，見過美國總統川普後，隔天立刻有六個州的州長找上門積極招商，就算在日本，經濟產業省也與企業互動良好；至於中國，政府部門與夏普的互動也相當積極。反觀台灣不僅民間有反商情結，中央和地方政府對於招商更沒什麼熱情，有點冷冰冰，截至目前為止，都沒感受到政府對夏普有積極招商。

或許有人認為，夏普遭到台灣政府冷落，只是單純個案，不能代表政府缺乏招商的熱情。然而，官方與民間投資不足，一直是這些年台灣經濟發展的最大問題，也是經濟陷入日本式失落的主因。根據行政院主計總處甫完成的預測顯示，今年我國超額儲蓄率將連續第五年逾一成、高達十三．○％，五年累計超額儲蓄近十一兆元，顯示閒置資金過多。而今年併計民間投資、公共建設的投資毛額估計三．六兆元，投資率僅二十．六％，較金融海嘯前的二十三％以上，明顯下滑。尤其，主計總處雖然上修今年民間投資成長率至一．九五％，但此一成長率是近五年最低。投資動能疲弱，勢必影響就業、薪資的提升，導致經濟成長停滯。換言之，國家經濟能不能維持成長力道，投資動能是重要關鍵。而廠商之所以不願擴大投資，一方面是大環境不景氣，廠商對未來缺乏信心，因此寧可握有現金因應景氣變化；另一方面，也可能是廠商自身產品競爭力弱化，逐漸被市場淘汰，則生產規模萎縮，維持現有營運已是艱困挑戰，遑論擴大投資。

最嚴重的是，政府並未盡到促進經濟成長的責任，政策、法規未能發揮配套作用，規劃產業發展大方向，給予企業明確的指引，再以政策優惠激勵廠商轉型，因此企業即使有意擴大投資，亦找不到方向與出路。尤有甚者，在執行面上無法有效解決所謂缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題，另於環保議題上，也沒有明確的審核規範與時程，未能以公權力排除不當的干擾，使得重大投資往往面臨種種非經濟因素的風險，延宕不決。尤其，近年台灣社會被民粹綁架，無論中央或地方政治人物皆受制於選票的制約，在重大決策上不敢以國家整體利益作考量，反而受到少數偏執人士左右，對無理違法的抗爭，更常順從其要求。而投資一旦引發圖利財團、破壞環境或影響居民的健康與生活爭議，大都無疾而終。此種不確定性對於企業長遠投資衝擊甚大，乃是營運最大風險所在，因此造成民間投資卻步。

再談對製造業的態度。美國儘管在網路、電商、自動化、人工智慧、大數據等新創產業領先全球，但川普基於改善藍領勞工的就業與所得，仍積極拉攏製造業回流或擴大投資，除了鴻海表態之外，台塑集團對美國的擴大投資係以百億美元計。但是，台灣似乎只會空喊一些扶植新創產業口號，實際對製造業的回流與投資並不重視。其實，台灣產業以代工為主，在全球供應鏈居樞紐地位，擁有成功的產業發展經驗。如今雖然標榜走向創新產業，以尋求轉型與出路，但是，若能在既有硬體製造的基礎上再求技術的精進與規模的擴大，無疑可以發揮事半功倍的功效。而製造業的投資，帶來的就業機會遠遠超過其他產業，對於改善工作機會與薪資最具效果。小英政府實在應該正視製造業在台灣的復興。

冷冰冰，是政府對待投資與製造業的態度。戴正吳反映的不是夏普的個案，而是台灣整體投資環境惡化的現象。檢討起來，小英政府最欠缺系統性整合與執行力，導致一些政策目標好似文青的浪漫想像，執政一年過去了，仍看不到成效，人民便由期待轉為不耐，最後怨懟四起，不但傷害了小英政府更傷害了台灣。但是，由官方對戴正吳感嘆的八股回應，更可看出政府仍未了解台灣投資低迷的嚴重性，更不知道解決方案何在？這不但是小英政府的危機，更是台灣的危機。