自由廣場》美國再次偉大才怪

◎ 雲程

任何想像過大美帝國殞落可能性的人，多半列舉科技落敗、國力衰退、聯邦崩解、戰略錯誤、核戰等為原因，絕對無「美國自願放棄」這一項。道理很簡單，沒有任何人、組織、國家會選擇自宮。

但川普上台僅百日，便連續「犯錯」：退出ＴＰＰ，對盟邦放牛吃草；讚揚英國脫歐，重擊歐盟一體；急轟敘利亞，弄擰對俄關係；自斷左右手，當盟國之面討錢；絕口不提「北大西洋公約」第五條，否定北約基礎；破壞情報合作，不斷洩密外國；解決朝鮮問題，自稱與中國達成重大協議。最新一招則是，退出氣候協議，讓北京得彌補美國留下的真空。川普毀壞家當的自宮行為，非常難以理解。

美國的家當是什麼？學者奈伊（Joseph Nye）在《權力大未來》一書中指出：美國最大的資產不是財富、武力，而是盟邦。的確，美國的特殊地位，是以戰後復興為契機，建構出以美、英、加為核心，德、日為左右手，進而擴及大半歐洲與東亞，並以民主自由為價值，結合國防、外交和發展之「3D聯盟」。其盟邦、全球基地體系與條約，層層疊疊舉世無雙。二○一○年秋，希拉蕊國務卿在夏威夷演講，特別提醒：「美國之所以做出這種承諾，不僅關係到亞洲的利益，而且因為這還關係到美國的利益。」川普總統否定此架構，就任不到半年，就將七十年的盟友得罪光，這種人不是無能至極（bumbler），就是心有所屬。

細心的人或許注意到，川普的命令總讓美國、盟國與相互信賴關係受損；相對的，中國一貫置身事外，連朝鮮危機也能輕舟快閃，彷彿無事人一般。證諸伊凡卡本人與駙馬家族在中國的事業明顯獲得北京支持，甚至前往伊凡卡代工廠調查血汗劣跡的ＮＧＯ人員，異例地被逮捕與失蹤。不免讓人疑惑：川習會不在大衛營，而選海湖莊園舉行，是否有利烹煮某種新型關係？

面對連續變局，歐盟領袖梅克爾雖強調仍與英、美保持友善關係，卻提醒「歐洲不能再仰賴他人」，隨即與李克強見面簽署系列合作文件。媒體評論美國免費奉送中德接近，習近平且將訪問俄羅斯，種種跡象已露不祥。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）