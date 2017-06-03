自由廣場》誰怕李明哲！

◎ 劉威良

李明哲被失蹤已超過七十天，每個台灣人幾乎都知道這個消息。世界上參與支持人權工作者，對中國的做法都感到不齒，也人人自危。

這樣的情況，海峽兩岸關係協會會長陳德銘仍說：「兩岸關係不受影響。」他能有這樣的把握，依靠的就是台商要到中國賺錢，兩岸商務活動當然可以維持不變。因為台商仰仗中國鼻息，商人的擔心，不是人權而是與官員的關係維持。

台灣的一般人民，現在對於中國政府的感覺，恐怕是深惡痛絕。

今年才過三十年解嚴紀念的台灣，對於戒嚴並不陌生。深知戒嚴時期，人民不准自由思考的痛苦，陳的說法就像台灣過去的白色恐怖時代，戒嚴時期政府都說，一切都沒有問題，安定最重要。

而人民被壓抑的靈魂，最終還是會掙脫出來，還是會在各種可能中反彈，一旦有機會跳脫出來，人民就會用各種可能為自己爭取權益。最近，中國逃亡海外的富商郭文貴不斷爆料，就是最明顯的案例。當人民不能用性命和中國政府政權拚的時候，他們就用爆料中國官，讓中國官為自身利益受損而打從心裡害怕郭文貴。

一個國家會因傳播民主而抓人，用顛覆國家政權起訴人，就表示這個國家已經對自己的治理沒有信心了。因為他們把人失蹤，躲躲藏藏，不讓家人會面，也更讓人感到他們的心虛與理虧。他們越不放人，默默無名的受害者，就一下成了全世界知名的被壓迫者，無形中也就被中國頒發了世界人權的獎章。（作者著有《借鏡德國》）