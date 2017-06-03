自由廣場》食安五環難保食安

◎ 程仁宏

蔡政府在大選前提出「食安五環」的改革政策，但最近食安問題卻連環爆，從雞蛋驗出戴奧辛、回收過期乳瑪琳再重製、過期肉改標再賣、用過期原料製冷凍雞腿、冷凍鮑魚改標騙消費者、百貨公司中央廚房使用逾期斑節對蝦、老牌零食蝦味先使用過期原物料，甚至連生技公司的感冒液也是逾期換貼新標籤。難怪群我倫理促進會最近公布「二○一七年台灣社會信任調查」，有近五成民眾認為，最衝擊台灣社會信任事件為「食品安全」。

為何「食安五環」無法發揮功效？主要有下列幾個關鍵：

一、衛生主管單位方面：常呼籲食品業者依「食品安全衛生管理法」落實自主管理，但相關配合措施不足、人力不夠，檢驗能量不行，罰則過輕，如同在學校考試不派監考老師，由同學自主管理，對好同學有效，就是有監考老師，有心作弊者仍大有人在，但輔以教室外的巡查老師，往往即具有嚇阻及除弊功能。其次，衛生單位赴食品業者檢查時，往往食品業者早已恭迎大駕，雙方行禮如儀、按表操課，一切天下太平，但實情如何？如同以前中小學仍為升學考試時代，學生不准帶參考書到學校，但是有一天，老師要同學將所有參考書藏起來，因為當天督學要到校督導，當然也是行禮如儀，天下太平。

又如百貨公司中央廚房使用逾期「斑節對蝦」，原料供應公司早被查獲提供逾期梅花豬肉、魚卵給旗下餐廳案例，然對此累犯，台北市衛生局才開罰一百二十萬元。又如生技公司將過期感冒液換貼標籤，負責人宣稱以原價兩倍金額補償消費者；此金額與黑心獲利相比才九牛一毛，難怪業者有恃無恐。

二、司法單位方面：如彰化地檢署偵辦業者在胡椒鹽、胡椒粉中加入工業級碳酸鎂，但彰化地院法官審理後，認為檢方無法舉證危害，對相關被告均判無罪，引發各界譁然。相對地，去年美國南卡羅萊納州，一名女子在平價賣場TARGET停車場時，她女兒撿起地上一根注射針頭，她揮手要把針頭打掉，結果針頭扎進她手掌，因擔心感染愛滋，並服用抗愛滋藥，其丈夫也向公司請假照顧她，後來檢驗未感染愛滋和肝炎，但仍請律師打官司，結果法官做出判決，要賣場支付懲罰性賠償四百六十萬美元（約合台幣一億四七二○萬元）。今年美國密蘇里州陪審團裁定，嬌生公司須賠償一．一億美元（約合台幣三十三．三七億元）給一名罹患卵巢癌的維吉尼亞州婦女；她說，已使用含滑石粉的嬌生爽身粉數十年，控告嬌生公司未適當警告消費者，含有滑石粉的產品有罹癌風險。看到以上案例，我們的司法還能不改革嗎？

三、檢舉機制吹哨條款：以高額獎金鼓勵不肖業者員工或知情人士勇於檢舉，但是很多想檢舉者不敢吹哨，因為一吹哨可能引發狼群攻擊，常發生檢舉者剛檢舉，就接到被檢舉者來電質問為何檢舉他，故食安檢舉應由中央設立食安檢舉專線，由專人處理並絕對保密，如此才能真正發揮吹哨條款功能，讓不肖業者無所遁形。

目前前瞻計畫八千八百億正在立法院審議，花這麼多錢，民眾會有感嗎？錢真的用在刀口上嗎？在此呼籲蔡政府保障全民食品安全，是政府責無旁貸的使命與重要施政，落實食品安全不必花一千億，只需一百億即可讓民眾吃得更安心，睡得更安穩。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）