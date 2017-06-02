自由廣場》立委過半無三小路用

◎ 高泉益

台灣要進步，要成為正常的國家，諸多的改革都迫不及待要做。以往不是國民黨掌控中央，就是朝小野大、民進黨有志難伸，如今大勢逆轉，總統選上了，立院席次也過半，卻不見民進黨攻城掠地，令支持者捶胸頓足到快要吐血。

每次看到僅三十五席的國民黨團總召廖國棟，走路抬頭挺胸、意氣風發，反觀大總召柯建銘卻是愁眉苦臉、暈頭轉向，忙得像熱鍋上的螞蟻。立院議場開會時，只見民進黨立委被拖被打地毫無招架之力，無數人民期待的重大法案，陣前失利，說什麼都是國民黨立委鬧場、阻擋，會議無法進行，案件沒有機會討論，竟有一大堆的藉口。

尤有甚者，出席政論節目的民進黨立委們，在陳述法案無法通過的原因時，一副無奈相，跟過去在野時同樣，毫無執政當家的感覺。以前國民黨仗著人多勢眾，把民進黨壓得死死的，如今民進黨人多勢眾了，怎麼無三小路用。所有的改革法案分屬不同部門，都在跟時間賽跑，人民引頸期盼，所得的回應卻是，不能一時開太多戰場，這個案要等那一案，而那一案又遲遲不見進展。

從總統的用人及立院的議事態度，再加上各種不著邊際的國是會議，民進黨的改革誠意與決心，令人懷疑。林全內閣已看不出效率，就應有所調整。佔優勢的立院，只要檢討議事的戰略與戰術，面對無理的阻擋，靠多數的人力，再怎麼樣也要通過，這才是支持者要看到的景象。

（作者為台北市民）