自由廣場》東部不能老是靠運氣

◎ 張世賢

據報載，花蓮的陳姓夫婦，五月二十八日開車經蘇花公路到宜蘭進行一日遊，當晚準備返家時卻遭坍方封路，就將汽車停在蘇澳新站，改搭火車回家，待該路單線搶通後，再經鐵路北上取車。

假設他們當初搭火車到宜蘭租車一日遊，應也可以盡興，且免於開車遇阻的煩惱。這次蘇花公路坍方引發軒然大波之後，吾人實可從陳姓夫婦及立委的迅速應變獲得若干啟示。

其一，在必定會坍方而不適於行車的險峻之地，年年耗費大量預算、付出重大代價與天爭路，乃是十分愚蠢可笑的偏執。開車平安經過那種險地，乃是運氣好，但只靠運氣，終究會出問題。

其二，政府相關權責機構，尤其是行政院國發會，應該認真規劃東部的發展大計了。東部貴在遍布好山好水，但因山高水急、地質脆弱，維護環境應為規劃發展的首要準則；要維護環境，就不該只為方便開車而大肆開路挖洞，應充分強化鐵路運輸的功能，並在沿路各站做好租車服務，讓民眾不必自行開車，就可隨意到東部遊玩。

其三，花蓮立委蕭美琴在路坍之後，立即與交通部緊急協商，首度啟動海上航運備援機制，有效紓解了人車滯留花蓮的問題。顯然，海上藍色公路可讓人車避開危險的蘇花公路，也提供花蓮人一條平安回家的途徑，值得各界認真思考東部發展與國土保護兩全其美之道。

（作者為退休研究員）