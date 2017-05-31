自由談》吳敦義的行情表

做為國民黨新一代的老領導人，夾雜在民進黨的蔡英文和共產黨的習近平兩個政府之間，吳敦義想要創造他的行情，可不是一件輕鬆容易的事。（資料照）

吳敦義準備了四十年，終於得償宿願，國民黨即將進入「吳敦義時代」。做為國民黨新一代的老領導人，夾雜在民進黨的蔡英文和共產黨的習近平兩個政府之間，吳敦義想要創造他的行情，可不是一件輕鬆容易的事。

國民黨的殘破，超乎想像，路線衝突無法消弭，黨產又已「充公」，有聲望者垂垂老矣，中壯世代缺乏戰力，絕非「轉個彎」即可捲土重來。馬英九的八年，國家失去「希望」，他得罪了大多數台灣的年輕人，這兩年國民黨的領導階層，不是「心不在焉」，就是「小才大用」，憑國民黨現在的評價，短期內想要取代民進黨重回執政，那是不可能的任務。

吳敦義必須突破的關卡，在於明年的地方選舉，國民黨能否奪下幾個主要選區；唯有在百里侯的選舉擴張版圖，才有進軍總統大選的本錢。這個道理，婦孺皆知。吳敦義若能創造他在台灣的行情，在北京眼裡自然水漲船高。

但是吳敦義和中共的交往存在非常大的風險。為了施壓蔡英文接受「一個中國原則」，北京當局無所不用其極；馬英九執政後，北京已經習慣把國民黨當作一顆任他擺布的棋子，吳敦義若不能獲得北京的「奧援」，聲勢只怕不足；獲得北京的「贊助」，罵名恐怕接踵而至。

習近平不必考慮吳敦義未來在台灣是什麼「名聲」，他只在乎國民黨的領導人，「你」在促進中國統一的過程，到底能發揮什麼功能？吳敦義面臨的其實是步步險境！

宋金時期，金朝冊封劉豫為大齊皇帝，這位宋朝的進士曾經為金國賣命，換來千古罵名。歷史系高材生吳敦義，對歷史的體會，應該超乎一般人啊！

（陳杉榮）