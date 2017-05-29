自由廣場》台灣的眼睛 民視創台老兵說話

◎ 范姜提昂

近幾個月，民視台呼：「台灣的眼睛」密集播出，印象極好；而民視經營權之爭終於落幕，身為民視創台「企業識別系統」主辦人，有些感想。

當年，國民黨壟斷媒體，綠營沒錢沒人，技術一片空白，因此募資遲緩，直到蔡同榮以驚人「磨功」說服了台視的李光輝（首任總經理）及華視的陳剛信（擔任總經理十七年）宣布加入，資金流入才顯著改善。

雖然創辦人自始防備紅色勢力趁機收購，不過當年，資本家並不看好；本質上，民視的創台乃台灣群眾運動的革命性結果！資金大多來自高達三萬人的群眾，以「捐款」心態激情力挺！目的只有一個：打破媒體壟斷！

總之，創台結構是標準雜牌軍：股東群眾是綠色，經營者來自三台，基層員工五花八門。由於創辦人的品格及政治都旗幟鮮明，磨合大致順利。問題是開播初，也有小型媒體的綠營支持者試圖分享經營權，理由是，這是群眾出錢的電視台，任何人無權霸佔。這類問題在電視史上，可說僅有。

壓力不僅來自民視股東的監督，還來自泛藍觀眾，譬如紅衫軍時期，連打六、七百通電話，罵哭觀眾服務工讀生，嘶喊哪怕現場都在睡覺，直播也不准中斷！

這些大小事反映的是民視創台的群眾性、革命性及隱藏歧異的脆弱性。因此，當我奉命主辦「企業識別（商標）系統」的時候，關鍵思維就是要用甚麼高度，才有辦法統合可預期的歧異，同時獲得股東群眾認同？

所幸，堪稱世界級經典《尚書》的《泰誓篇》正好有名言：「天視自我『民視』，天聽自我民聽」直指「民視」兩個字，且，這是「武王伐紂」的誓師動員演說，與當年台灣群眾「討伐」國民黨，要求打破媒體壟斷的革命性，若合符節！而由「天視自我民視」的「視」字，視覺上自然引申出「眼睛」概念；而落實到電視台的工程技術，正是攝影機鏡頭，其整體概念之周延湊巧，簡直是天意！

這個企畫經過高層（包括現任總經理王明玉）同意之後，交給廣告公司的「企業標誌設計概念」就是「眼睛」，設計目標則設定為「權威感與信賴感」。如今，隨著民視的茁壯，進化為「台灣的眼睛」更顯具象有力，善哉！與有榮焉。

（作者為民視創台企業識別系統主辦人）