自由廣場》洗腎或換腎的治療選擇

◎ 李伯璋

國際知名醫學期刊《Lancet》（刺胳針）日前刊登一篇全球醫療照護品質的各國排名，台灣排名第四十五，在個別疾病方面，白血病、糖尿病與慢性腎臟病均不及六十分，這項調查結果值得政府及醫界深思，才不枉費健保每年耗費龐大數百億元支出，畢竟這都是來自全民納稅及繳交健保費而來。

根據健保二○一五年統計，全台洗腎病人已逾八萬大關，這些患者接受洗腎門、住診及其他合併症所耗用的金額，高達新台幣六百億元，占健保年度支出的一成，也是國內治療花費最高的單一疾病。尤其是，從二○一○年開始，台灣每年新增一萬名接受透析的病人，這些年洗腎總額每年以數十億元、二至四％的成長率增加，它對健保財務負擔實是「重中之重」。

有位教授上倫理課時曾詢問實習醫師：「以台灣○．三％的洗腎人口，大家覺得他們該耗用多少健保資源，才算合理？」學生的回答從一％至百二十％都有，但多數認為是五至十％。這位教授進一步問：「如果這○．三％人口耗用一成的健保費，是否會排擠其他九十九．七％人口的醫療權利？是否符合公平正義？」

雖然台灣的透析治療品質優良，連歐美都比不上，但隨著病人透析愈久，因其他疾病共病機率愈高，有一個非常現實的統計是，根據腎臟科醫學會和國家衛生研究院所發表的「台灣腎病年報」，二○○五至二○○九年，透析患者五年存活率僅有五成六。

同樣的，健保署蒐集一九九八至二○一五年間，針對十六萬餘名洗腎病人及四千多名換腎者存活率分析，我們發現，洗腎的五年存活率只有五成六，換腎則可高達九成一。如果拉長觀察時間，洗腎十年存活率下降到僅有三成，但換腎十年存活率仍可維持在七成五。平均而言，洗腎病人的生存餘命是十年，而換腎病人的預期餘命則有二十年。

從上述統計可明顯看出，換腎是治療末期腎病變的首選。但扣除高齡、多重合併症患者，全台八萬洗腎人口理應有半數登記換腎，如今卻僅有六千多人登錄，這問題出在哪裡？有人歸罪於國內器官捐贈風氣未開，但其實除了等待大愛捐贈外，還有活體腎臟移植這一途，何況親屬間移植產生的排斥機率較低，存活率更高，這一點，臨床醫師有清楚告知病人嗎？

所有的洗腎病人都是由腎臟科醫師照顧，雖然接受移植手術難免會有風險，但病人應有被充分告知洗腎和換腎在存活率與生活品質的差異！

我看過無數洗腎病人與家屬的痛，《刺胳針》又揭露台灣慢性腎臟病照顧品質，希望藉此機會，將醫療事實真相帶給醫界及人民一些省思。未來的洗腎支出恐是無底洞，唯有積極推動大愛器官捐贈與活體腎臟移植是最務實的方向！目前洗腎總額是由總額大餅切割過來，所有醫界都在共同承擔點值的大幅下降，期待醫界都能放棄本位主義，回歸以病人為中心來思考末期腎病變的治療選擇。

（作者為中央健康保險署署長）