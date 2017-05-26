自由廣場》維持外交休兵現狀？

◎ 周倪安

馬英九時代，台灣得以參加ＷＨＡ做觀察員，曾經大張旗鼓，說他自己辦到了李登輝和陳水扁都辦不到的事。如今，我們看到文件，台灣能進入做觀察員，確實是因為八年前馬英九政府承認了「台灣是中國的一省」，才能去開會。

參與ＷＨＡ，二○一七年是最特別的一年，其一是包括美國、澳洲、德國及邦交國等，都在ＷＨＡ的會議上為台灣說話，希望台灣能參與開會。其二是我國政府代表及聲援台灣要加入ＷＨＡ的民間團體，首次站在同一陣線，一同忿忿不平。

政黨已經輪替，蔡英文總統上任一年，在外交上卻多沿用過去馬政府的官僚系統，對於加入ＷＨＡ觀察員，蔡政府應該去深入瞭解，我國為了參與開會而依附中國並「承認台灣是中國的一省」這樣的策略，有沒有涉嫌叛國？對於此事，必須啟動行政調查並回報國人。

我外交人員陷於體制，被迫為Republic of China發聲，但實情卻是在國外遇到People’s Republic of China就得龜縮或是不能參加會議。試問，一個外國人若看到Republic of China，怎麼會認定那是「台灣」？近年來，外交部下令大家改了名片，統一將非邦交國的「大使館」名稱寫成「台北經濟文化辦事處」，通常遞出名片，還要再費一番工夫解釋自己是代表台灣，而不是中國。

外交是內政的延伸，馬政府的內政是親中、傾中，甚至是陷入中國，讓外國誤以為台灣是中國的一部份，也因此有中國心的外交人員裝死，而有台灣心的外交人員根本難以發揮。蔡總統要「點亮台灣」，是否應明確表達您的立場，並且確實執行，讓有心的外交人員也能在海外為台灣發聲，為台灣人民發聲。

（作者為前台聯立法委員、現任台聯組織部主任）