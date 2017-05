自由廣場》維持外交休兵現狀？

◎ 周倪安

馬英九時代,台灣得以參加WHA做觀察員,曾經大張旗鼓,說他自己辦到了李登輝和陳水扁都辦不到的事。如今,我們看到文件,台灣能進入做觀察員,確實是因為八年前馬英九政府承認了「台灣是中國的一省」,才能去開會。

參與WHA,二○一七年是最特別的一年,其一是包括美國、澳洲、德國及邦交國等,都在WHA的會議上為台灣說話,希望台灣能參與開會。其二是我國政府代表及聲援台灣要加入WHA的民間團體,首次站在同一陣線,一同忿忿不平。

政黨已經輪替,蔡英文總統上任一年,在外交上卻多沿用過去馬政府的官僚系統,對於加入WHA觀察員,蔡政府應該去深入瞭解,我國為了參與開會而依附中國並「承認台灣是中國的一省」這樣的策略,有沒有涉嫌叛國?對於此事,必須啟動行政調查並回報國人。

我外交人員陷於體制,被迫為Republic of China發聲,但實情卻是在國外遇到People’s Republic of China就得龜縮或是不能參加會議。試問,一個外國人若看到Republic of China,怎麼會認定那是「台灣」?近年來,外交部下令大家改了名片,統一將非邦交國的「大使館」名稱寫成「台北經濟文化辦事處」,通常遞出名片,還要再費一番工夫解釋自己是代表台灣,而不是中國。

外交是內政的延伸,馬政府的內政是親中、傾中,甚至是陷入中國,讓外國誤以為台灣是中國的一部份,也因此有中國心的外交人員裝死,而有台灣心的外交人員根本難以發揮。蔡總統要「點亮台灣」,是否應明確表達您的立場,並且確實執行,讓有心的外交人員也能在海外為台灣發聲,為台灣人民發聲。

(作者為前台聯立法委員、現任台聯組織部主任)