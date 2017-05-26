自由廣場》公務員化 長官一句話

◎ 朱胤慈

身為年輕的公務員，我們這一代很多人已在後悔投身公務界，薪資條件跟在民間公司的同學相比也差不多，升遷速度慢，很多主管積壓加班時數，超時工作的情況比比皆是，而公務員甚至沒有勞動檢查機制，確保工作條件。

勞動條件和薪資水平還是其次，主要大家更在意的還是專業能不能發揮，是不是能做點有益於社會的事情，畢竟來考公務員，有些人是抱持著理想進來，希望可以為國家社會貢獻所學。例如我自己，當初研究所畢業，因為社會學訓練的感召，希望能做點甚麼，可以讓社會更好。

成長是幻滅的開始，公務體制永遠是官大學問大，事務官大，政務官更大，就算有再多的專業見解，也敵不過長官的一句話。公務文化向來不鼓勵大家發言，講究資歷和相互「尊重」，講了不同意見，只會「黑掉」。於是，創新創意的新想法進不來。但這並不代表公務員裡沒有專業的聲音，這些優秀的公務員，只是被層層疊疊的體制，和保守的文化給壓死了。

「公務員化？」不，是因為上頭永遠只想用聽話的自己人，整個體制都平庸化，重大的國家政策只是幾個人的腦力激盪，這樣就算開再多會，也沒人敢說真話。這只是一個不尊重專業的時代，請不要污名化公務員。（作者為公務員）