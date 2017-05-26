自由廣場》同性婚姻 內部外部效應

◎ 牛嗣捷

大法官的釋憲，我認為有很大的政治效益，突然之間，全世界把目光轉到台灣。對於歐美國家而言，他們喜歡的是跟他們講同一種語言的人，同一種語言不單單只是英文，更重要的是同一套白人世界主導的價值觀，這就包含了民主、人權等。儘管反對方常常說，全世界只有二十多個國家或地區保障同性婚姻，但如果打開地圖仔細一看，你會發現，全部都是歐美國家，而這就是這個國際政治下的主流。這同時也是台灣多年來能受到歐美國家重視與敬重的最大原因，民主與人權。這突然讓我想到，我們常常問，被國際社會封鎖下，該怎麼讓世界聽見我們？對內，我們有甚麼好的特質值得被世界注意？兩個問題說的就是同一件事情，國際社會無比殘酷與現實，說出這個世界想聽的語言，做出這個國際社會主流想看見的動作，想不被注意都難。

當全世界媒體聚焦台灣時，會有甚麼效益？第一、各國媒體競相報導，曝光率大幅提升；第二、新聞下標時，到底該怎麼描述台灣，是國家（country）？是地區（area）？還是一個地方（place）？這都帶起很強烈的政治效應與討論，會有人說這裡是國家，也會有人說這裡不是，這些辯論都有助於台灣再次被世界了解與認識；第三、這是一個很巧妙的對外手法，劃出一條線，讓我們告訴全世界或者中國大陸，我跟你不一樣：在這裡，我們使用自己的法律系統解釋法律，當法律通過之後，我們有自己的管轄權，行使我們自己決定後的法律適用。

無論未來兩年，台灣國會會將法律修改帶到哪一步，這一步台灣走對了，也走出來，那些看不見、同時也無可限量的後續政治外交效應，正悄悄發酵。 （作者為學生）

◎ 呂錫民

基本上，同性婚姻就是一種不合邏輯的行為，不管是人類或任何一種生物，都需要以配偶方式繁衍後代，這也是宇宙的法則，請問同性到底要如何繁衍後代？這根本就是一種精神錯亂，更遑論要如何立法成案，因為根本理論進退失據。

就實務面而言，台灣少子化的情況十分嚴重，適齡男女不婚，即使結婚，也多不生子。結果是，社會結構趨向高齡化，除了影響國家生產力，為了彌補欠缺勞力階層，引進不少外籍或大陸勞工，於是產生許多移民的相關問題。

如今，執政黨盲目崇尚西方國家，企圖推動同性婚姻合法化，還宣稱是亞洲第一個平權立法國家。但是，反過頭來看看如今的歐美現象，由於少子化引進大量勞工，無形中剝奪本土工作權利，形成社會諸多不安與許多犯罪。例如美國因墨西哥的大量非法移民，引發基層民怨，川普因而藉此議題當選；英國中高齡階層對於外來人口侵奪工作權利，引發脫歐公投成功，在在證明少子化所引發的社會問題。如今倡議同性婚姻，豈不加速少子化現象，加重此項社會惡果。（作者為退休研究員）